Zenless Zone Zero tease son arrivée sur Xbox Series avec un Bangboo ?

Disponible sur PC, sur PS5 ainsi que sur mobile, Zenless Zone Zero reste absent des consoles de Microsoft. Mais un mystérieux Bangboo vert, noir et blanc est venu jouer les messagers.
Les Bangboos sont les mascottes de Zenless Zone Zero
. Robots faisant office de compagnons multitâches au sein de la Nouvelle-Eridu, ils sont les vedettes de concours et les présentateurs des livestreams officiels du titre. De manière occasionnelle, de nouveaux compagnons lapins sont ajoutés au jeu et les Proxys peuvent tenter de les obtenir via des bannières. Cependant, un Bangboo au design pour le moins évocateur
a attiré tous les regards.
XBOO, le Bangboo de Zenless Zone Zero au design rappelant celui des consoles Xbox
Dans une publication relayée sur tous les réseaux sociaux, HoYiverse a annoncé l'arrivée prochaine de XBOO, le nouveau compagnon Bangboo de vos aventures dans la Néantre. Mais au-delà de son nom, son apparence est uniquement constituée de clins d'œil à Microsoft.
Le lapin robotique arbore le X blanc et noir emblématique sur son ventre, tandis que chacune de ses oreilles est décorée de boutons présents sur les manettes Xbox.
Certains ont alors vu dans cette annonce l'arrivée de Zenless Zone Zero et, pour les autres joueurs, l'occasion d'ajouter un nouveau Bangboo à leur collection. Mais en regardant l'annonce de plus près, un détail étrange ressort. HoYoverse indique que XBOO sera disponible en jeu le 30 février 2222. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un poisson d'avril
. Aucune sortie sur les consoles Xbox n'est encore prévue pour Zenless Zone Zero et XBOO restera pour le moment une blague, malgré un design très réussi !
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