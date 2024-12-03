Zenless Zone Zero : Surveillez votre messagerie en jeu car elle vous réserve une belle surprise

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 03 décembre 2024 à 16h30
Pour remercier la communauté de son engouement pour Zenless Zone Zero, HoYoverse envoie à tous les joueurs une récompense à récupérer via l'onglet Messagerie du jeu.
Zenless Zone Zero : Surveillez votre messagerie en jeu car elle vous réserve une belle surprise
Le 2 décembre dernier a eu lieu la cérémonie des PlayStation Partner Awards. Celle-ci récompense les meilleures performances réalisées par des éditeurs et développeurs tiers au cours de l'année 2024. Si Genshin Impact a remporté la récompense la plus convoitée, Zenless Zone Zero a obtenu un Partner Award. Pour célébrer cette distinction, HoYoverse a décidé de faire un cadeau de Noël avant l'heure aux Proxys. Dès le 4 décembre 2024, ils pourront obtenir une récompense très convoitée : des Polychromes. 

800 Polychromes à récupérer gratuitement dans Zenless Zone Zero

Les Polychromes sont la monnaie la plus convoitée de Zenless Zone Zero. Obtenue en récompense de missions ou via des codes d'échange, elle permet d'acheter des bandes maîtresses. Celles-ci sont indispensables pour recruter de nouveaux agents via le système de bannière permanente ou temporaire. Cependant, acheter une bande maîtresse coûte 160 Polychromes, quelle que soit la bannière. Or, il est fréquent d'obtenir entre 30 et 300 Polychromes au maximum. 

Afin de faciliter le quotidien des Proxys et de tenter leur chance, notamment à l'arrivée de la version 1.4 du titre, HoYoverse a partagé un message de remerciement sur X/Twitter, accompagné d'une petite précision. 


L'éditeur offre à tous les joueurs (qu'ils soient sur mobile, PS5 ou PC) 800 Polychromes. Si vous le souhaitez, vous pouvez les dépenser pour obtenir 5 bandes maîtresses de votre choix. Cette récompense sera envoyée via la Messagerie en jeu à tous les utilisateurs de niveau Inter-Noeud 1 ou plus ayant créé un compte avant l'envoi du message. Celle-ci sera récupérable à partir du mercredi 4 décembre à 03h00 heure française.

Attention : les messages dans Zenless Zone Zero disparaissent s'ils n'ont pas été consultés au bout de 30 jours. Alors, pensez à récupérer ce beau cadeau avant début janvier 2025 !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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