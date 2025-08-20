Zenless Zone Zero : Livestream de la version 2.2, date et heure de l'événement

Annonce du programme spécial de la version 2.2 de Zenless Zone Zero « Ne pars pas docilement dans la douce nuit qui t'attend »



Chers proxys, le programme spécial de la version 2.2 de Zenless Zone Zero « Ne pars pas docilement dans la douce nuit qui t'attend » sera officiellement… pic.twitter.com/8ySP7lOQlb