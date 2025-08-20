Zenless Zone Zero : Livestream de la version 2.2, date et heure de l'événement

Une nouvelle mise à jour de Zenless Zone Zero sera bientôt dévoilée. Découvrez quand sera diffusé le livestream de la version 2.2 du titre et où suivre cette retransmission.
Disponible depuis quelques semaines sur les serveurs tests, la version 2.2 de Zenless Zone Zero
sera prochainement accessible à tous les joueurs. Pour tenir informée l'ensemble de sa communauté, HoYoverse a pris l'habitude de présenter les nouveautés à venir de ses jeux au cours d'un livestream, également appelé « programme spécial ». L'éditeur/développeur a d'ailleurs récemment dévoilé quand cette présentation aura lieu.
Nous connaissons donc la date et l'heure de diffusion du livestream où vous pourrez découvrir en détail le contenu de la mise à jour 2.2 de Zenless Zone Zero.
D'ailleurs, celle-ci intrigue déjà les Proxys car elle a été baptisée « Ne pars pas docilement dans la douce nuit qui t'attend ».
Date et heure du livestream de la version 2.2 de Zenless Zone Zero
Comme toujours, une publication partagée sur le site officiel ainsi que le compte Twitter/X du titre donne toutes les informations liées à l'événement. Nous pourrons donc découvrir les nouveautés de la version 2.2 de Zenless Zone Zero le 22 août 2025. Ce programme spécial sera retransmis en direct sur Twitch, mais également sur YouTube. Vous pourrez suivre le livestream dès 13h30 (heure française) sur Twitch et sur YouTube
.
Malgré son nom énigmatique, le compte X/Twiiter officiel du jeu a donné quelques précisions sur le contenu de cette présentation. Il semblerait que l'histoire principale se concentre davantage sur les liens entre l'escouade Obole et les Exaltés. Du côté des Agents, de nouveaux partenaires vont faire leurs débuts pendant le livestream, à savoir Seed et le duo Orphie & Magus. Cependant, d'autres surprises seront certainement annoncées, qu'il s'agisse de nouveaux événements temporaires, de campagnes de connexions et plus encore.
Comme toujours, nous vous tiendrons informés et nous présenterons tous les éléments inédits de cette mise à jour dès que la présentation sera terminée.
Comment regarder le livestream de la version 2.2 de Zenless Zone Zero ?
Pour permettre au plus grand nombre de proxys de profiter de l'événement, le programme spécial de la version 2.2 de Zenless Zone Zero sera diffusé simultanément sur Twitch et sur YouTube. Si vous souhaitez découvrir en direct les nouveautés annoncées, il vous suffit de vous rendre sur la chaîne officielle Zenless Zone Zero depuis lesdites plateformes :
- Chaîne Zenless Zone Zero → Twitch.
- Chaîne Zenless Zone Zero → YouTube.
De plus, celles et ceux qui assisteront à l'événement pourront récupérer un code pour obtenir gratuitement 300 Polychromes et d'autres surprises.
Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'au 22 août prochain pour découvrir la version 2.2 de Zenless Zone Zero. Pour conclure, rappelons que le titre est disponible gratuitement sur PC, PS5, sur les appareils iOS/Android ainsi que sur les consoles Xbox.
commentaire (0)