Zenless Zone Zero : Livestream de la version 2.1, date et heure de l'événement

Amis Proxys, l'été promet de belles surprises dans la Nouvelle-Eridu avec l'arrivée de la version 2.1 de Zenless Zone Zero. Découvrez où et quand assister à la diffusion du programme spécial qui présentera toutes ses nouveautés.
Disponible depuis peu sur les serveurs tests, la version 2.1 de Zenless Zone Zero
sera prochainement accessible à tous les joueurs. Pour tenir informé l'ensemble de sa communauté, HoYoverse a pris l'habitude de présenter les nouveautés à venir de ses jeux au cours d'un livestream, également appelé « programme spécial ». L'éditeur/développeur a d'ailleurs récemment dévoilé quand cette présentation aura lieu.
Nous connaissons donc la date et l'heure de diffusion du livestream où vous pourrez découvrir en détail le contenu de la mise à jour 2.1 de Zenless Zone Zero
, une mise à jour aquatique baptisée « Le fracas imminent du ressac ».
Date et heure du livestream de la version 2.1 de Zenless Zone Zero
Comme toujours, une publication partagée sur le site officiel ainsi que le compte Twitter/X du titre donne toutes les informations liées à l'événement. Nous pourrons donc découvrir les nouveautés de la version 2.1 de Zenless Zone Zero le 4 juillet 2025. Ce programme spécial sera retransmis en direct sur Twitch, mais également sur YouTube. Vous pourrez suivre le livestream dès 13h30 (heure française) sur Twitch et sur YouTube
.
Contrairement aux vignettes habituelles annonçant l'événement, l'image d'illustration ne présente pas de Bangboos ou d'agents en versions Chibi. En revanche, il est possible de voir deux jeunes filles de dos, l'une contemplant les vagues, l'autres semblant inquiète au milieu des poissons
. Déjà présentées par le passé, cette version 2.1 de Zenless Zone Zero sera axée sur ces deux agents : Alice Thymefield et Ukinami Yuzuha. Enfin, le billet de présentation promet une surprise mystérieuse pendant le livestream.
Comme toujours, nous vous tiendrons informés et nous présenterons tous les éléments inédits de cette mise à jour dès que la présentation sera terminée.
Comment regarder le livestream de la version 2.1 de Zenless Zone Zero ?
Pour permettre au plus grand nombre de proxys de profiter de l'événement, le programme spécial de la version 2.1 de Zenless Zone Zero sera diffusé simultanément sur Twitch et sur YouTube. Si vous souhaitez découvrir en direct les nouveautés annoncées, il vous suffit de vous rendre sur la chaîne officielle Zenless Zone Zero depuis lesdites plateformes :
- Chaîne Zenless Zone Zero → Twitch.
- Chaîne Zenless Zone Zero → YouTube.
De plus, celles et ceux qui assisteront à l'événement pourront récupérer un code pour obtenir gratuitement 300 Polychromes et d'autres surprises.
Le rendez-vous est donc fixé au 4 juillet pour découvrir la version 2.1 de Zenless Zone Zero. Pour conclure, rappelons que le titre est disponible gratuitement sur PC, PS5, sur les appareils iOS/Android ainsi que sur les consoles Xbox.
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