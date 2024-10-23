Zenless Zone Zero : Livestream de la version 1.3, date et heure de l'évènement

Retrouvez toutes les informations relatives à la date et l'heure de diffusion du programme spécial présentant la version 1.3 de Zenless Zone Zero.
Dans quelques semaines, la version 1.3 de Zenless Zone Zero sera déployée sur les serveurs. Traditionnellement, HoYoverse présente toutes les nouveautés à venir au cours d'un livestream, également appelé « programme spécial ». Cette mise à jour à venir n'échappe pas à la règle. L'éditeur/développeur a d'ailleurs récemment dévoilé quand cette présentation aura lieu. Nous connaissons donc la date et l'heure de diffusion du livestream présentant en détail la version 1.3 de Zenless Zone Zero
.
Date et heure du livestream de la version 1.3 de Zenless Zone Zero
C'est via une publication partagée sur le compte Twitter/X du titre que les informations ont été partagées. Nous pourrons donc découvrir les nouveautés de la version 1.3 de Zenless Zone Zero le 25 octobre prochain. Tout comme pour son aîné Genshin Impact
, ce programme spécial sera retransmis en direct sur Twitch, mais également sur YouTube. Vous pourrez suivre le livestream dès 13h30 (heure française) sur Twitch et sur YouTube, le vendredi 25 octobre 2024.
La mise à jour 1.3 du titre introduira plusieurs nouveautés, notamment de nouveaux personnages jouables obtenables via les bannières temporaires. Comme l'image partagée le laisse supposer, cette mise à jour sera certainement axée sur Yanagi et Lighter
. Le programme spécial du 25 octobre permettra également d'en apprendre plus sur les nouveaux éléments de scénario, d'éventuelles quêtes annexes et événements temporaires ajoutés au titre. Comme toujours, nous vous tiendrons informés, dès que la présentation sera terminée.
Comment regarder le livestream de la version 1.3 de Zenless Zone Zero ?
Pour permettre au plus grand nombre de proxys de profiter de l'événement, le programme spécial de la version 1.3 de Zenless Zone Zero
sera diffusé simultanément sur Twitch et sur YouTube. Si vous souhaitez découvrir en direct les nouveautés annoncées, il vous suffit de vous rendre sur la chaîne officielle Zenless Zone Zero depuis lesdites plateformes :
- Chaîne Zenless Zone Zero → Twitch.
- Chaîne Zenless Zone Zero → YouTube.
Le rendez-vous est donc fixé au 25 octobre prochain pour tout savoir de la mise à jour 1.3 de Zenless Zone Zero. Pour rappel, le titre est disponible gratuitement sur PC, PS5 ainsi que sur les appareils iOS/Android.
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