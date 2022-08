Zenless Zone Zero : La bêta fermée nous permet d'en apprendre plus

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



En mai dernier, les créateurs de Genshin Impact (miYoHo/HoYoverse) avaient dévoilé un premier trailer de leur prochain jeu,. Depuis le titre revient régulièrement au cœur de l'actualité. Et ce, d'autant plus dernièrement, puisqu'une bêta fermée de Zenless Zone Zero est disponible depuis le 5 août.Ainsi, beaucoup de joueurs et de joueuses ont pu découvrir Zenless Zone Zero, ce week-end. D'ailleurs, depuis le lancement de la bêta, de nombreuses vidéos de gameplay ont été partagées sur YouTube, dont celle de la chaîne The Game Club. Celle-ci nous permet d'avoir un long et bel aperçu de Zenless Zone Zero.Ainsi, le titre possède des mécaniques de jeu assez similaires à, mais ne se contente pas d'en être une pâle copie. En effet, Zenless Zone Zero ne propose pas un monde vaste et ouvert, mais plutôt différentes zones. Dans certaines d'entre elles, accessibles via des télévisions, nous devrons affronter de nombreux ennemis, comme dans un roguelike ou un dungeon crawler. D'ailleurs, le soft devrait proposer une difficulté qui se veut progressive. Heureusement en cas de mort, les joueurs pourront garder les améliorations débloquées précédemment. Par ailleurs, cette vidéo nous permet de voir que les développeurs du jeu ont décidé d'adopter un aspect plutôt visual novel pour les dialogues, ponctuant l'aventure.Pour rappel, l'histoire de Zenless Zone Zero se déroule dans un monde futuriste, et plus précisément dans la ville nommée New Eridu. Les joueurs incarneront un Proxy, accompagné de divers personnages, qui se doit de protéger la population en se rendant notamment dans des failles dimensionnelles, dites Hollows, habitées par différentes créatures.. Le studio HoYoverse a également précisé que le soft arrivera sur d'autres plateformes de jeu, sans pour autant indiquer lesquelles. Aucune fenêtre ou date de sortie pour le titre ne sont connues, à ce jour.