Zenless Zone Zero : HoYoverse partage une nouvelle vidéo de gameplay

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

En plus de travailler sur, le studio HoYoverse (anciennement miHoYo) développe également son prochain jeu :. D'ailleurs, le titre a déjà pu être approché par certains joueurs et joueuses grâce à une bêta fermée, qui s'est déroulée au mois d'août. Aujourd'hui, Zenless Zone Zero revient au cœur de l'actualité vidéoludique.En effet, HoYoverse a récemment partagé une vidéo, d'une durée assez conséquente (près de vingt minutes), dévoilant davantage le gameplay de Zenless Zone Zero. Ainsi, grâce à cette nouvelle communication visuelle, nous avons le droit à, où nous pourrons notamment rencontrer et discuter avec de nombreux personnages. Évidemment, cette nouvelle vidéo nous montre également plusieurs séquences de combat, dont un affrontement contre un boss.Pour rappel, Zenless Zone Zero est catégorisé comme un action-RPG. L'aventure se déroule dans un monde post-apocalyptique et futuriste, et plus précisément dans la ville de New Eridu. Incarnant un Proxy, les joueurs devront se rendre dans les Hollows, soient des failles dimensionnelles, où ils devront affronter de nombreux ennemis, afin de protéger la population.. Le studio HoYoverse a également précisé que le soft sortira sur d'autres plateformes de jeu, sans pour autant indiquer lesquelles. Pour le moment, aucune date ni même de fenêtre de sortie ne sont connues à ce jour. Bien évidemment, dès que de nouvelles informations, à ce sujet, seront disponibles, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.