Zenless Zone Zero disponible sur Xbox Series courant décembre ?

Si Zenless Zone Zero était une exclusivité PlayStation 5 sur console de salon, une rumeur évoque l'arrivée du titre sur Xbox Series juste avant Noël.
Zenless Zone Zero est jouable gratuitement depuis le 4 juillet 2024 sur PC, appareils iOS et Android
. Cependant, le titre développé par HoYoverse est disponible depuis son lancement sur PlayStation 5
. Mais cette arrivée dans le catalogue de la console de Sony s'accompagnait d'une exclusivité temporaire
. En effet, la chaine YouTube PlayStation avait confirmé que Zenless Zone Zero ne serait pas disponible sur d'autres consoles jusqu'à 6 mois après les débuts de la licence
. En respectant ce délai, une arrivée sur Xbox Series ou Nintendo Switch pouvait être envisagée en janvier 2025. Mais elle pourrait survenir plus tôt que prévu.
Une sortie surprise de Zenless Zone Zero prévue à l'arrivée de la version 1.4 ?
En effet, HoYoverse a annoncé que Genshin Impact
rejoindrait le catalogue Xbox Series le 20 novembre. Or, Zenless Zone Zero
serait également de la fête, mais arriverait un mois plus tard sur la console de Microsoft. C'est la rumeur qu'a relayée Flying Flame, un utilisateur de Reddit reconnu pour la fiabilité de ses annonces concernant les personnages à venir.
Le 5 novembre 2024, il a partagé une publication indiquant que Zenless Zone Zero devrait arriver sur consoles Xbox Series au déploiement de la version 1.4 du jeu. Selon les estimations de Flying Flame, une sortie serait donc possible le 18 décembre 2024.
ZZZ Xbox Releases on 1.4 | Flying Flame
byu/Runegorger inZenlesszonezeroleaks_
Si le délai de 6 mois d'exclusivité PlayStation ne serait pas totalement respecté, une annonce surprise de la part d'HoYoverse peut être envisagée
. De plus, la cérémonie des Game Awards étant prévue pour le 13 décembre, la nouvelle peut être partagée lors de cet événement. Néanmoins, cette théorie n'est pas encore confirmée. Il faudra attendre l'arrivée de la version 1.4 sur les serveurs en jeu pour vérifier cette hypothèse.
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