XDefiant : Ubisoft présente son FPS free-to-play dans l'univers Tom Clancy

XDefiant, le nouveau jeu d'Ubisoft

Nous savions depuis quelques heures qu'. Ce dernier a été présenté ce 19 juillet dans la soirée et promet des affrontements à la première personne intenses, dans la lignée de ce que peut proposer Call of Duty, mais avec quelques différences.Ubisoft qualifie. Celui-ci permet une expérience personnalisable, notamment avec des classes spéciales et des factions, afin de trouver une façon de jouer qui vous convienne. Ces factions (Wolves, Parias, Nettoyeurs et Echelon) sont d'ailleurs composées de personnages iconiques, les Défiants. Chaque joueur peut choisir une classe, une arme principale et secondaire, un accessoire et un appareil, et il sera possible de les modifier en cours de combat.Les combats se feront dans des arènes accueillant deux équipes de six joueurs, mais des modes plus linéaires seront également disponibles. Plus d'informations seront partagées plus tard au cours de l'été. Si vous avez manqué son annonce, voici son trailer :Aucune date de sortie n'a pour le moment été annoncée, mais étant donné que des tests poursont prévus dans les semaines et mois à venir, nous pourrions el voir arriver dès cette année.