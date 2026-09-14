XDefiant, le FPS d'Ubisoft, serait à un cheveux de faire son retour

Fermé définitivement par Ubisoft en juin 2025, XDefiant pourrait bien renaître de ses cendres. Une équipe de passionnés travaille actuellement sur des serveurs privés pour relancer le jeu de tir. Un projet ambitieux qui redonne espoir aux joueurs nostalgiques de ce concurrent de Call of Duty.

Présenté à grand renfort de communication comme le concurrent ultime de Call of Duty, XDefiant, a laissé un goût amer à sa communauté. Le jeu de tir gratuit n'a pas su maintenir l'intérêt sur la durée, souffrant notamment d'un manque de contenu récurrent. Pourtant, alors que les serveurs officiels sont éteints à tout jamais, une lueur d'espoir émerge du côté des joueurs.

Une renaissance par la communauté

Le nom de XDefiant continue de circuler dans les discussions en ligne. Si Mark Rubin avait un temps évoqué un retour potentiel, la piste officielle semble aujourd'hui totalement écartée. C'est donc dans l'ombre, sur Internet, qu'une solution non officielle est en cours de développement. Le subreddit dédié au jeu reste en effet très actif, peuplé de nostalgiques qui regrettent les mécaniques nerveuses et percutantes du titre.







Face à cet engouement, un petit groupe de développeurs indépendants a décidé de prendre les choses en main. Leur objectif est simple mais techniquement complexe : rendre le jeu de tir à nouveau jouable grâce à la mise en place de serveurs privés.

Le projet de l'équipe Rogue Revival

C'est par l'intermédiaire de l'utilisateur redcommander que le projet a été rendu public. Dans un long message adressé à la communauté, il détaille les avancées de cette initiative audacieuse et invite les curieux à suivre l'évolution du développement.

Bonjour à tous. Ces derniers mois, nous avons travaillé sur un serveur privé pour XDefiant et avons décidé de partager un premier aperçu. Bien qu'il reste encore beaucoup de développement à faire, nous avons réussi à faire de la rétro-ingénierie et à reproduire les multiples protocoles réseau utilisés dans le jeu.

L'équipe, baptisée The Rogue revival team, se montre toutefois prudente quant aux aspects légaux. Il s'agit d'un projet de fans et, pour éviter les foudres d'Ubisoft, aucun matériel protégé par des droits d'auteur ne sera distribué. Les utilisateurs devront impérativement posséder une copie préalable du jeu pour espérer se connecter.

Un retour jouable sans date précise

Si la prouesse technique est déjà saluée, il faudra s'armer de patience. Les développeurs amateurs précisent que le jeu n'est pas encore jouable en l'état et qu'aucune date de sortie ne peut être communiquée pour le moment. L'initiative vise avant tout à rassembler les passionnés sur un serveur vocal dédié afin de partager les futures avancées.

Il est peu probable que cette résurrection attire des millions de joueurs, les statistiques de XDefiant ayant largement décliné avant même sa fermeture. Néanmoins, cette démarche illustre parfaitement la volonté indéfectible d'une communauté de préserver une œuvre numérique face à l'abandon des grands éditeurs. Les amateurs de fusillades nerveuses pourraient donc bien fouler à nouveau les cartes du jeu dans un avenir proche.