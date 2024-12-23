Wuthering Waves version 2.0 : Date de sortie et nouveautés

Dans le cadre d'un livestream spécial, Kuro Games a dévoilé tout le contenu à venir avec la version 2.0 de Wuthering Waves, dont sa date de lancement.
Pendant le livestream/programme spécial du 21 décembre 2024, le studio de développement Kuro Games a présenté la version 2.0 de Wuthering Waves
, la plus importante mise à jour du titre. Baptisée « Du silence naît la mélodie »
, cette mise à jour très attendue par la communauté marquera également les débuts du titre sur PlayStation 5. Pour cette occasion exceptionnelle, Kuro Games promet une myriade de nouveaux contenus à découvrir.
Quand sort la version 2.0 de Wuthering Waves ?
Aux côtés des Résonateurs et des Résonatrices qui les suivent dans leur périple, les Nomades (c'est-à-dire les joueurs) de Wuthering Waves
guettent avec impatience chaque nouvelle mise à jour du titre. Ainsi, la communauté s'interroge sur la date de déploiement de la version 2.0, mise à jour majeure pour Wuthering Waves. Le livestream du 21 décembre 2024 a permis de connaître la date de lancement de la version, qui accompagnera de la plus belle des manières le début de l'année 2025.La date de sortie de la version 2.0 de Wuthering Waves est fixée au 2 janvier 2025
, et sera disponible après une maintenance des serveurs de plusieurs heures.
Aperçu des nouveautés introduites par la version 2.0 de Wuthering Waves
Si la date de sortie est déterminante, le contenu de la version 2.0 de Wuthering Waves était également très attendu par les Nomades de tous horizons. D'ailleurs, elle est d'autant plus attendue qu'elle permettra de découvrir une toute nouvelle région : celle de Rinascita
. Cependant, ce n'est pas le seul détail captivant annoncé par les développeurs. Voici un récapitulatif des annonces majeures dévoilées lors du livestream de présentation :
- Nouveau contenu de quêtes principales avec l'ajout du prologue « Comme un petit navire qui flotte » et une nouvelle histoire principale en 3 actes :
- Scène 1 : Respiration de la Brise sacrée
- Scène 2 : Dévoilez-vous, ceux dans l'ombre ou la lumière
- Scène 3 : Ce qui pleurait hier, chante aujourd'hui
- Deux quêtes d'accompagnement inédites : Si par une nuit de pluie une famille - Et les étoiles brillaient
- Deux tenues inédites : Jinhsi Fleur de Pêcher et Sanhua Adjuration d'exorciseuse
- De nombreuses nouveautés pour améliorer l'expérience de jeu comme une capacité de vol, l'accès en avance aux défis, une quête principale express pour découvrir plus rapidement le contenu de la version 2.0 et plus encore...
Rendez-vous donc le 2 janvier 2025 pour découvrir les nouvelles histoires ainsi que le contenu complet de la version 2.0 de Wuthering Waves. Si vous souhaitez profiter de cette occasion pour faire vos premiers pas dans cet univers fantastique, sachez que le titre est disponible gratuitement sur PC, PS5 ainsi que sur les appareils iOS et Android.
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