Wuthering Waves version 2.0 : Date de sortie et nouveautés

Wuthering Waves est un action-RPG gacha gratuit de Kuro Games, sorti en mai 2024 sur PC et mobile, puis en 2025 sur PS5/macOS. Incarnez un Nomade éveillé, explorez un monde post-apocalyptique, combattez avec des mécaniques innovantes (échos, parkour), récupérez des compagnons via un système gacha, et découvrez du contenu régulier au fil des mises à jour.