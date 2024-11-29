Wuthering Waves : Une belle surprise en approche pour les joueurs de Jinhsi

Alors que le lancement de Wuthering Waves 2.0 se rapproche à grands pas, un leak partagé sur Reddit indique que Jinhsi aura droit à un cadeau pour cette occasion.
L'année 2025 débutera sur les chapeaux de roues pour Wuthering Waves. En effet, dès le 2 janvier, le titre free-to-play de Kuro Games intégrera le catalogue de la PlayStation 5
. Dans le même temps, la version 2.0 fera ses débuts, amenant avec elle une pléthore de nouveautés à découvrir. Cependant, les surprises liées au lancement de Wuthering Waves
2.0 ne se limiteraient pas à ce portage et aux ajouts en jeu. Du contenu cosmétique serait également ajouté
.
Une nouvelle tenue pour Jinhsi bientôt ajoutée à Wuthering Waves ?
C'est en tout cas ce que semblent indiquer des leaks partagés sur le subreddit WutheringWavesLeaks
. Dans une publication partagée le 27 novembre 2024, l'utilisateur ISRUKRENG a partagé deux images tirées d'une publication Telegram. Celles-ci montrent deux nouveaux costumes destinés à des personnages appréciés des joueurs : Jinhsi et Sanhua
.
Le premier serait pour Jinhsi et habille la demoiselle d'une robe très éthérée dans d'élégants tons rouge et rose pâle. La deuxième image, quant à elle, présenterait un nouveau skin pour Sanhua. Cette nouvelle tenue, plus nocturne, est composée d'un ensemble noir et blanc ainsi que d'une jupe aux accents bleutés.
2.0 skins
byu/ISRUKRENG inWutheringWavesLeaks
Même si aucune information liée à ces deux images n'a été communiquée, les théories se multiplient au sein de la communauté.
Pour certains utilisateurs, ces skins pourraient être proposés dans le cadre d'un événement célébrant le Nouvel An lunaire. Tandis que d'autres pensent qu'ils seraient intégrés à la boutique en jeu de Wuthering Waves. Une dernière hypothèse partagée sur Reddit sous-entend que le skin de Jinhsi serait payant, alors que celui de Sanhua pourrait être obtenu gratuitement.
Pour connaître le fin mot de l'histoire, il va falloir patienter jusqu'au 2 janvier ou jusqu'au 29 janvier 2025
si les deux skins sont disponibles pour le Nouvel An lunaire.
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