Wuthering Waves : Récupérez gratuitement une récompense 5 étoiles avec ce nouvel événement

Pour préparer l'arrivée de la nouvelle région de Rinascita et célébrer les fêtes de fin d'année, Wuthering Waves fait un très beau cadeau aux joueurs.
Pour progresser dans Wuthering Waves
, avoir des résonateurs puissants ne fait pas tout. Vous devez également améliorer vos personnages pour les rendre plus forts. Or, pour cela, vous devez impérativement récupérer des Échos
. Équivalent des Artefacts dans Genshin Impact, ils peuvent cependant frustrer les joueurs à cause de leur difficulté d'obtention, notamment les plus recherchés d'entre eux.
Augmentez la puissance de votre personnage préféré dans Wuthering Waves grâce à un Écho 5 étoiles gratuit
Les Échos 5 étoiles comptent parmi les objets rares les plus difficiles à obtenir dans Wuthering Waves. À l'heure où ces lignes sont écrites, il existe 64 Échos appartenant à cette catégorie dans le jeu. De fait, certains joueurs négligent ces armes et privilégient les Résonatrices (les personnages disponibles lors des bannières temporaires). Or, un Écho peut rendre un personnage beaucoup plus puissant et redoutable en combat.
Afin de permettre au plus grand nombre de joueurs de profiter des atouts des Échos sans avoir à dépenser de précieuses ressources, Kuro Games a mis en place un événement spécial. Baptisé « Rinascita Echo Fiesta »
, il offre la possibilité de récupérer gratuitement un Écho 5 étoiles.
Mais ce dernier n'est pas imposé : vous êtes libres de choisir l'élément dont vous avez besoin pour améliorer votre résonateur préféré.
Pour en bénéficier, les joueurs doivent se connecter à la page officielle de l'événement et accomplir des tâches quotidiennes
pour obtenir des « tirages de cartes d'écho ». En tirant et en partageant autant de cartes Echo que possible chaque jour, les joueurs peuvent gagner jusqu'à 100 Astrites et un « Malleable Elite Class Echo : Ragunna ». Cet objet est très important car c'est celui qui permet aux utilisateurs de choisir un Écho 5 étoiles spécifique.
Si vous souhaitez en profiter, l'événement est déjà disponible en jeu. Il sera actif jusqu'au 19 janvier 2025
, ce qui fait que les joueurs qui découvrent Wuthering Waves après le 2 janvier
pourront profiter de ce cadeau et découvrir le contenu de la mise à jour 2.0.
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