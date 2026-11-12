World War Z s'envole pour la Floride avec une belle mise à jour juste avant la sortie de GTA 6

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 novembre 2026 à 16h50
À une semaine de la sortie très attendue de GTA 6, World War Z s'offre un détour ensoleillé. Saber Interactive lance la mise à jour Viral State et le DLC Florida Episode, transformant l'état américain en un véritable paradis infesté de zombies avec de nombreuses nouveautés.
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World War Z s'envole pour la Floride avec une belle mise à jour juste avant la sortie de GTA 6

Alors que toute l'industrie vidéoludique a les yeux rivés sur le 19 novembre, date marquant la sortie très attendue de Grand Theft Auto VI dans une semaine à peine, Saber Interactive a décidé de surfer sur la vague. Le studio américain vient de déployer la mise à jour Viral State pour son jeu d'action coopératif World War Z, accompagnée d'un tout nouveau contenu additionnel sobrement intitulé Florida Episode. Ce choix de destination n'a rien d'un hasard et résonne comme un clin d'œil appuyé à la célèbre licence de Rockstar Games.

Des vacances mouvementées sous le soleil de Floride

Ce nouveau chapitre payant transporte les joueurs dans un décor idyllique rapidement transformé en cauchemar. Le DLC propose trois cartes inédites situées en Floride, mettant en scène quatre nouveaux survivants prêts à en découdre avec les hordes de morts-vivants.

Si l'ambiance tropicale et les chemises à fleurs rappellent inévitablement l'univers de GTA, les vacanciers devront troquer leurs cocktails contre des armes lourdes. Ce contenu additionnel s'accompagne également d'un pack de tenues cosmétiques estivales pour parfaire son style au milieu de l'apocalypse.

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Une pluie de nouveautés gratuites pour les survivants

Saber Interactive n'oublie pas pour autant la communauté de base en introduisant des améliorations gratuites majeures. L'arsenal s'enrichit d'une mitrailleuse lourde redoutable et de doubles lamas pour le combat rapproché. Le système de défis quotidiens a été entièrement repensé pour offrir une meilleure interface et de nouvelles options de relance. Plus important encore, le mode à la première personne, jusqu'ici réservé à certaines éditions spécifiques, devient enfin accessible gratuitement à tous les possesseurs du jeu de base.

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Une refonte des éditions pour les nouveaux venus

Face à l'accumulation de contenus depuis le lancement en 2019, les développeurs ont décidé de clarifier l'offre commerciale. Deux nouvelles versions font leur apparition sur les boutiques en ligne pour faciliter l'accès aux nouveaux joueurs. L'édition de la première année rassemble les campagnes originales et les premiers ajouts, tandis que l'édition de la cinquième année regroupe l'intégralité du contenu narratif, y compris la collaboration avec la franchise The Walking Dead. 

Pour les collectionneurs les plus acharnés, un coffre exclusif permet même de débloquer l'intégralité des éléments cosmétiques passés et futurs, assurant de ne jamais manquer de style face aux hordes de zombies. La mise à jour est d'ores et déjà disponible sur l'ensemble des plateformes du marché.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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