World War Z peut être récupéré gratuitement dès maintenant, et ce jusqu'au 2 avril, sur l'Epic Games Store.

World War Z gratuit sur l'Epic Games Store

Figment et Tormentor X Punisher également gratuits sur l'Epic Games Store

Après Watch Dogs notamment, L'offre, cette fois-ci, un autre titre d'ampleur, mais beaucoup plus récent, puisqu'il s'agit de. Disponible depuis le mois d'avril 2019, ce dernier a connu un succès important, avant que les problèmes présents dans le jeu aient raison des joueurs.Il est ainsi possible de récupérer sans dépenser le moindre sou, durant une semaine,sur l'Epic Games Store. Une fois l'opération effectuée, sachez que vous garderez votre copie à vie. Pour celles et ceux ne connaissant pas particulièrement ce titre, sachez qu'il s'agit d'un jeu multijoueur coopératif (quatre joueurs) à la troisième personne, dans lequel vous allez devoir affronter des hordes de zombies. De nombreux lieux présents dans le film sont disponibles dans le jeu, à l'image deNew York, Jérusalem, Moscou et l'aérodrome coréen.Plusieurs modes sont disponibles, allant du scénario en coopération au PvPvE, alors que six classes sont proposées aux joueurs, ces dernières offrant alors un gameplay différent selon la classe choisie.Vous pouvez récupérer votre copie degratuitement à cette adresse jusqu'au 2 avril 2020.Durant la même période, vous pourrez récupérer, un jeu d'action-aventure mélodique se déroulant dans un monde étrange et surréaliste, et, un jeu d'action indépendant dans lequel le joueur et les ennemis sont éliminés avec une seule et unique balle, y compris les boss. Pour les récupérer, rendez-vous ici pour Figement et ici pour Tormentor X Punisher.