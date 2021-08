World War Z: Aftermath partage sa date de sortie

PC Édition GOTY → 25,99 € au lieu de 39,99 €, soit 35 % de réduction.

Saber Interactive vient de donner quelques informations supplémentaires à propos de, un DLC pour les possesseurs du jeu de tir coopératif, une version complète pour celles et ceux qui ne font pas partie de la communauté, forte de 15 millions d'utilisateurs. Sa date de sortie sur PC, PS4 et Xbox One est désormais connue, nous donnant rendez-vous en septembre.Grâce à, de nouveaux lieux sont introduits, parmi lesquels nous retrouvons la Cité du Vatican, mais aussi la péninsule enneigée du Kamtchatka, en Russie. Plusieurs personnages sont également implantés, pour apporter un petit vent de fraicheur au titre, qui est tout de même disponible depuis avril 2019. De nouveaux ennemis et un système de combat revu font également partie de choses ajoutées, tout comme un mode à la première personne, afin d'être un peu plus immergé dans l'ambiance post-apocalyptique.Comme nous l'avions appris à l'époque,pour jouer en 4K et 60 FPS, sur next-gen, avec un mode Horde XL (qui arrivera gratuitement sur PC plus tard). Si vous êtes déjà en possession desur PC ou consoles,. Le tout sera donc disponible lePour conclure, le communiqué de presse précise que. Si vous ne faites pas partie des 15 millions de joueurs de, nous rappelons qu'il est actuellement disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur :