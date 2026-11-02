ID Software en train de co-développer Wolfenstein 3 avec MachineGames ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 02 novembre 2026 à 15h22
La suite de Wolfenstein II n'est toujours pas officialisée, mais des déclarations provenant du studio id Software (DOOM) suggèrent que le studio travaille « plus étroitement que jamais » avec MachineGames.
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ID Software en train de co-développer Wolfenstein 3 avec MachineGames ?

Le plan de restructuration lancé par Xbox a affecté tous les studios, de manière plus ou moins intense. Cette situation a notamment impacté id Software, créateurs de DOOM: The Dark Ages. L'entreprise a perdu près de la moitié de ses effectifs, ce qui est considérable. Néanmoins, l'activité continue en interne et il semble que les équipes travaillent à plein régime sur plusieurs projets. 

Les rumeurs évoquent entre autres un investissement total dans le moteur id Tech et le développement d'un nouvel opus de DOOM. Mais Marty Stratton (codirecteur du studio) a aussi parlé de collaboration plus importante que jamais avec MachineGames. Il n'en fallait pas plus pour immédiatement penser à un nom très attendu : celui de Wolfenstein 3.

Un partenariat de longue date qui pourrait se poursuivre avec la suite de Wolfenstein II ?

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Dans le cadre d'un événement presse, les journalistes d'IGN ont pu échanger quelques mots avec Marty Stratton. Ce dernier a notamment déclaré que « Nous avons toujours entretenu un partenariat très étroit avec eux, mais je pense que nous avons atteint un stade, dans le développement technologique, où les deux équipes comptent des ingénieurs extrêmement talentueux. Nous suivons une trajectoire formidable, amorcée avant les licenciements ».

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Précisons que les jeux MachineGames sont développés avec le moteur id Tech, notamment utilisé sur Indiana Jones et le cercle ancien. Mais désormais, les ingénieurs des deux studios pourraient travailler ensemble à l'amélioration du projet ou l'optimiser pour développer la suite de Wolfenstein II: The New Colossus.

id Software tient à rassurer le public sur sa situation

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Même si l'idée pourrait en réjouir plus d'un, il ne s'agit là que d'hypothèses et de spéculations. Ni id Software ni MachineGames n'ont confirmé le développement de Wolfenstein 3 pour le moment. Mais quels que soient les projets sur lesquels les équipes d'id Software travaillent, Marty Stratton a tenu à rassurer les joueurs. 

Nous allons très bien. Sans vouloir minimiser les licenciements, tout le monde sait qu'environ la moitié de notre studio est partie dans ce cadre. Mais des efforts très délibérés ont été faits afin de garantir notre viabilité dans tous nos domaines d'activité, qu'il s'agisse du développement de jeux ou du département technologique.

Les joueurs doivent donc attendre une déclaration officielle pour que ce souhait devienne réalité ou pour en apprendre plus sur les nouveaux projets d'id Software.

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Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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