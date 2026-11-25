Voilà un beau cadeau en avance pour les équipes de Witchbrook. Le compte X du jeu a partagé une information importante qui concerne toutes les plateformes et qui garantit son lancement début 2027.

Annoncé en 2018, Witchbrook a connu quelques rebondissements au cours de son développement. Initialement prévu pour 2025, le titre de Chucklefish a été reporté à plusieurs reprises. Si les apprentis sorciers et sorcières ont dû prendre leur mal en patience, la rentrée à l'université de Portmousse aura finalement lieu dans quelques semaines.

Les plus impatients peuvent déjà ajouter Witchbrook à leur liste de souhaits sur Steam. Mais les développeurs continuent de peaufiner les derniers détails en vue de réussir le lancement de cette aventure. Le 24 novembre 2026, sur X, le compte officiel du jeu a révélé que le développement était officiellement terminé.

Une étape majeure franchie pour Witchbrook

La publication indique que Witchbrook est officiellement passé Gold. Si vous n'êtes pas familier avec le vocabulaire de développement, cela signifie que la version finale d'un jeu est prête à être distribuée. Il peut y avoir des correctifs en interne ou des mises à jour préparées en vue du lancement, mais le développement principal est terminé. Sachant que Witchbrook a demandé plus de 10 ans de développement, la nouvelle est une véritable célébration pour les équipes de Chucklefish.

We're delighted to announce that Witchbrook has GONE GOLD ALL PLATFORMS! 💛 We're can't for you all to join us on the journey on Jan 28th! ✨ https://t.co/zpGORuqEoW — ✨Witchbrook ✧ Wishlist now! (@Witchbrook) November 24, 2026

Cela signifie également que la date de sortie officielle du titre est donc garantie, hormis en cas de problème majeur. D'ailleurs, la nouvelle concerne tous les supports sur lesquels le jeu est proposé. Que vous soyez sur PC, sur PlayStation 5, sur consoles Xbox Series ou sur Nintendo Switch 2, vous pourrez profiter du titre et jouer avec vos amis en même temps.

Début des cours de sorcellerie juste après les fêtes de fin d'année

Souvent surnommé « le Stardew Valley magique » car son esthétique rappelle le titre de ConcernedApe, Witchbrook vous propose de démarrer une nouvelle vie en tant qu'élève sorcier. Entre deux cours, vous pourrez également vous promener en ville, explorer ses environs, venir en aide aux habitants, lancer votre petit commerce ou passer des moments conviviaux avec vos amis.

Witchbrook sera disponible dès le 28 janvier 2027 et vous pouvez l'ajouter à votre liste de souhaits pour soutenir le studio.