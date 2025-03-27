Witchbrook : la simulation de vie magique débarque cet hiver sur PC, Switch et Xbox

Préparez votre baguette magique : Witchbrook, la très attendue simulation de vie ensorcelante signée Chucklefish, arrive cet hiver sur PC, Nintendo Switch et Xbox. Entre apprentissage de sorts, romances mystérieuses et exploration en coopération, ce titre promet déjà de séduire les fans du genre.
Une aventure magique au cœur de la charmante Mossport
Dévoilé officiellement lors du Nintendo Direct du 27 mars 2025, Witchbrook vous plonge dans la vie d'un apprenti sorcier au sein du prestigieux collège de magie Witchbrook
.
Dans cette première bande-annonce, on découvre un univers coloré et chaleureux, allant de la ville balnéaire animée de Mossport
aux forêts mystérieuses environnantes, en passant par l'impressionnante académie qui sera au centre de vos aventures.
Créez votre propre histoire, seul ou en coopération jusqu'à 4 joueurs
La grande force de Witchbrook réside dans son aspect sandbox
, offrant une immense liberté aux joueurs. Que vous souhaitiez partir à la recherche d'ingrédient rares dans les bois profonds, vendre vos créations artisanales au marché du dimanche, participer aux événements saisonniers ou simplement profiter d'une vie sociale riche et romantique, tout est possible.
De plus, la présence d'un mode multijoueur en coopération jusqu'à 4 joueurs
permet de partager ces aventures magiques en ligne, pour une expérience de jeu encore plus immersive.
Des mécaniques riches pour une immersion totale
Witchbrook ne se limite pas simplement à une simulation de vie ordinaire
. Les joueurs auront accès à de nombreuses fonctionnalités pour personnaliser leur quotidien magique :
- Inscription à l'académie Witchbrook comme apprenti sorcier,
- Découverte de Mossport, une ville côtière vivante et pleine de secrets,
- Apprentissage de sorts utiles au quotidien, pour aider les commerçants locaux et la communauté,
- Relations amoureuses et amicales avec des personnages variés et attachants,
- Personnalisation d'un chalet douillet dans les bois et aménagement d'un jardin,
- Nombreuses options pour exprimer votre personnalité via les vêtements, coiffures et accessoires.
Une équipe passionnée et une approche humaine du développement
L'équipe de Chucklefish
, qui est à l'origine de Starbound, souligne la dimension humaine et respectueuse de son développement
. Selon la productrice Rosie Ball, l'adoption d'une semaine de travail de quatre jours et une politique anti-crunch, une période intense de travail, a permis aux développeurs de travailler dans des conditions idéales pour exprimer leur créativité :
Adopter une semaine de travail de quatre jours et une politique stricte anti-crunch était essentiel pour nous. Nous sommes convaincus que la créativité s'épanouit dans un environnement de travail sain, et le rythme serein et réfléchi de Witchbrook reflète pleinement cette approche.
« Un projet ambitieux, digne d'un AAA, mais en pixel art »
Rodrigo Braz Monteiro, impliqué dans le développement, confie avec enthousiasme que Witchbrook dépasse les attentes habituellement réservées à des jeux indés :
Witchbrook est le projet le plus excitant sur lequel j'ai jamais travaillé. Le niveau de simulation et de détail que nous avons atteint est généralement réservé aux productions AAA. Réaliser cela dans un jeu indépendant en pixel art est extrêmement satisfaisant.
Une ode à la douceur et aux moments partagés
L'approche artistique, quant à elle, met en avant la magie tranquille des moments simples et du partage entre joueurs selon Steph Caskenette, directrice artistique :
Witchbrook est une lettre d'amour à la vie paisible, à la magie subtile du quotidien et aux liens que nous tissons avec le monde et entre nous. Que les joueurs explorent seuls ou ensemble, nous espérons que Witchbrook devienne un espace où ils pourront se détendre et créer des souvenirs précieux.
Sortie et disponibilité sur Xbox Game Pass dès le premier jour
Bien qu'aucune date de sortie officielle n'ait été partagée
, Witchbrook sera disponible dès son lancement en français, et dans une multitude d'autres langues, sur PC, Nintendo Switch et Xbox. Bonne nouvelle supplémentaire : les abonnés au Xbox Game Pass pourront profiter du jeu dès son lancement sans frais supplémentaires.
Rendez-vous cet hiver pour vivre une expérience magique qui risque bien de devenir incontournable.
commentaire (0)