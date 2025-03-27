Witchbrook : la simulation de vie magique débarque cet hiver sur PC, Switch et Xbox

Préparez votre baguette magique : Witchbrook, la très attendue simulation de vie ensorcelante signée Chucklefish, arrive cet hiver sur PC, Nintendo Switch et Xbox. Entre apprentissage de sorts, romances mystérieuses et exploration en coopération, ce titre promet déjà de séduire les fans du genre.

Une aventure magique au cœur de la charmante Mossport

Créez votre propre histoire, seul ou en coopération jusqu'à 4 joueurs

Des mécaniques riches pour une immersion totale

Inscription à l'académie Witchbrook comme apprenti sorcier,

Découverte de Mossport, une ville côtière vivante et pleine de secrets,

Apprentissage de sorts utiles au quotidien, pour aider les commerçants locaux et la communauté,

Relations amoureuses et amicales avec des personnages variés et attachants,

Personnalisation d'un chalet douillet dans les bois et aménagement d'un jardin,

Nombreuses options pour exprimer votre personnalité via les vêtements, coiffures et accessoires.









Une équipe passionnée et une approche humaine du développement

Adopter une semaine de travail de quatre jours et une politique stricte anti-crunch était essentiel pour nous. Nous sommes convaincus que la créativité s'épanouit dans un environnement de travail sain, et le rythme serein et réfléchi de Witchbrook reflète pleinement cette approche.

« Un projet ambitieux, digne d'un AAA, mais en pixel art »

Witchbrook est le projet le plus excitant sur lequel j'ai jamais travaillé. Le niveau de simulation et de détail que nous avons atteint est généralement réservé aux productions AAA. Réaliser cela dans un jeu indépendant en pixel art est extrêmement satisfaisant.

Une ode à la douceur et aux moments partagés

Witchbrook est une lettre d'amour à la vie paisible, à la magie subtile du quotidien et aux liens que nous tissons avec le monde et entre nous. Que les joueurs explorent seuls ou ensemble, nous espérons que Witchbrook devienne un espace où ils pourront se détendre et créer des souvenirs précieux.

Sortie et disponibilité sur Xbox Game Pass dès le premier jour

Dévoilé officiellement lors du Nintendo Direct du 27 mars 2025,Dans cette première bande-annonce, on découvre un univers coloré et chaleureux, allant de la ville balnéaire animée deaux forêts mystérieuses environnantes, en passant par l'impressionnante académie qui sera au centre de vos aventures., offrant une immense liberté aux joueurs. Que vous souhaitiez partir à la recherche d'ingrédient rares dans les bois profonds, vendre vos créations artisanales au marché du dimanche, participer aux événements saisonniers ou simplement profiter d'une vie sociale riche et romantique, tout est possible.De plus, la présence d'un mode multijoueur en coopérationpermet de partager ces aventures magiques en ligne, pour une expérience de jeu encore plus immersive.. Les joueurs auront accès à de nombreuses fonctionnalités pour personnaliser leur quotidien magique :, qui est à l'origine de Starbound,. Selon la productrice Rosie Ball, l'adoption d'une semaine de travail de quatre jours et une politique anti-crunch, une période intense de travail, a permis aux développeurs de travailler dans des conditions idéales pour exprimer leur créativité :Rodrigo Braz Monteiro, impliqué dans le développement, confie avec enthousiasme que Witchbrook dépasse les attentes habituellement réservées à des jeux indés :L'approche artistique, quant à elle, met en avant la magie tranquille des moments simples et du partage entre joueurs selon Steph Caskenette, directrice artistique :Bien qu', Witchbrook sera disponible dès son lancement en français, et dans une multitude d'autres langues, sur PC, Nintendo Switch et Xbox. Bonne nouvelle supplémentaire : les abonnés au Xbox Game Pass pourront profiter du jeu dès son lancement sans frais supplémentaires.Rendez-vous cet hiver pour vivre une expérience magique qui risque bien de devenir incontournable.