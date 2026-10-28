Witchbrook dévoile (enfin) sa date de sortie avec un nouveau trailer

Chucklefish a, récemment, révélé la date de sortie de son jeu de simulation de vie multijoueur, qui est plutôt attendu par la communauté, à savoir Witchbrook.

Annoncé il y a de cela plusieurs années maintenant, de nombreux joueurs et joueuses attendaient avec grande impatience d'en savoir plus à propos de Witchbrook, qui avait su se faire très discret. Ces derniers vont, ainsi, être ravis d'apprendre que la date de sortie de Witchbrook est à présent connue, alors qu'un nouveau trailer a été partagé.

Witchbrook s'offre sa date de sortie, qui n'est pas si lointaine

Durant le nouveau Indie World de Nintendo, qui a eu lieu en début d'après-midi le mercredi 28 octobre 2026, Chucklefish a fait l'annonce tant attendue par la communauté : Witchbrook se rendra disponible le 28 janvier 2027. Les développeurs ont, évidemment, profité de l'occasion pour dévoiler les plateformes de jeu concernées. Ainsi, Witchbrook sort, à la date indiquée précédemment, sur PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.

Pour l'occasion, les développeurs ont partagé un nouveau et court trailer présentant Witchbrook. Cette vidéo offre un bel aperçu de Mossport, une « charmante ville portuaire », et son université. Nul doute que de plus amples informations sur ledit jeu de simulation multijoueur seront dévoilées dans les mois à venir. En attendant, Chucklefish a partagé le prix de vente de Witchbrook.

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Le prix de Witchbrook déjà révélé

Via une publication sur la page Steam dédiée au titre, Chucklefish a également précisé que le prix de Witchbrook sera de 24,99$ à son lancement. Selon les informations partagées, une version physique de Witchbrook, soit une édition Standard et une édition Collector, est prévue et devrait paraître après la sortie officielle. Le studio n'a pas indiqué si la France est concernée, à ce jour. Affaire à suivre sur ce point donc...

Rendez-vous donc le 28 janvier 2027 pour découvrir Witchbrook, qui arrivera, à ce moment-là, sur PS5, Xbox Series, PC, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.