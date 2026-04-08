Witchbrook : Les développeurs veulent « quelque chose d'unique » et s'affranchir du « c'est Harry Potter qui rencontre Stardew Valley »

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 08 avril 2026 à 11h31
Chucklefish a, récemment, parlé des délais de Witchbrook, qui cherche désormais à aller au-delà du « c'est Harry Potter qui rencontre Stardew Valley ».
Witchbrook : Les développeurs veulent « quelque chose d'unique » et s'affranchir du « c'est Harry Potter qui rencontre Stardew Valley »
Annoncé il y a de cela plusieurs années, Witchbrook, qui a longtemps été décrit comme un jeu mélangeant l'univers Harry Potter à Stardew Valley, est très attendu par la communauté. Malheureusement, le titre ne cesse d'être repoussé. D'ailleurs, Chucklefish a dit quelques mots à propos des reports de Witchbrook.

Les développeurs de Witchbrook veulent « quelque chose d'unique »

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En effet, la directrice des opérations de chez Chucklefish, Donna Orlowski, a, récemment, été interviewée par les journalistes de Knowledge. Au cours de l'échange, Donna Orlowski a apporté des explications au sujet des reports de Witchbrook, qui cherche à proposer une expérience unique tout en répondant aux attentes de la communauté : 
Le plus important dans le développement de ce jeu était de nous assurer que ce que nous créons répondra non seulement à nos attentes, mais aussi à celles d'un public qui a déjà tant reçu.

Comment pouvons-nous nous assurer que ce ne sera simplement une expérience similaire parmi tant d'autres ? Il existe aujourd'hui de nombreux jeux de simulation de vie, et les plus grands, tels que Stardew Valley, Harvest Moon et My Time at Sandrock, sont extrêmement bien établis en termes d'offres et d'idées originales.
Pour cela, le studio de développement s'est rendu compte qu'un temps de développement supplémentaire était nécessaire, notamment pour donner une réelle identité à Witchbrook.

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Witchbrook veut aller au-delà de son étiquette

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D'ailleurs, les développeurs de Witchbrook ont fait le choix de reporter le titre afin de « recentrer légèrement notre approche », et surtout proposer une expérience qui va au-delà de « c'est Harry Potter qui rencontre Stardew Valley » : 
Lorsque nous nous sommes lancés à fond dans le projet en 2019, nous avons décidé de recentrer légèrement notre approche, passant de ce que les gens n'arrêtaient pas de dire, à savoir « C'est Harry Potter qui rencontre Stardew Valley », à la création de quelque chose de plus unique. C'est ce qui a causé le retard.
Donna Orlowski a, également, ajouté que le développement de Witchbrook se passe bien : « Nous sommes très satisfaits de l'état d'avancement actuel du développement. Nous mettons l'accent sur la simulation, et nous espérons donc que les joueurs, dès qu'ils entreront dans cet univers, n'auront plus envie d'en sortir ».

Miniature vidéo

Reste à savoir quand nous pourrons découvrir Witchbrook, qui comporte une dimension multijoueur (coopération en ligne jusqu'à 4 joueurs).
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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