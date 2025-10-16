Witchbrook ne sortira pas en 2025 et sa nouvelle date risque de décevoir



le 16 octobre 2025 à 14h03 Publié par Justine Manchuelle le 16 octobre 2025 à 14h03

Attenu par les amateurs de sorcellerie et de simulation de vie façon Stardew Valley, Witchbrook était l'une des sorties majeures de la fin d'année 2025. Mais les sorciers de Chucklefish ont besoin de plus de temps pour peaufiner leur potion magique.