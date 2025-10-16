Witchbrook ne sortira pas en 2025 et sa nouvelle date risque de décevoir

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 16 octobre 2025 à 14h03
Attenu par les amateurs de sorcellerie et de simulation de vie façon Stardew Valley, Witchbrook était l'une des sorties majeures de la fin d'année 2025. Mais les sorciers de Chucklefish ont besoin de plus de temps pour peaufiner leur potion magique.
Witchbrook ne sortira pas en 2025 et sa nouvelle date risque de décevoir
Originellement prévu pour l'hiver 2025, Witchbrook promettait de belles heures cosy au coin du feu. Cependant, les développeurs de Chucklefish viennent d'annoncer une triste nouvelle. Afin de peaufiner leur aventure mêlant pixel et magie, ils ont besoin d'un peu plus de temps. La sortie du titre est donc décalée de quelques mois, ce qui risque d'attrister les sorciers et sorcières de tous âges. 

Witchbrook reporté de plusieurs mois

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C'est dans un billet de blog publié le 15 octobre 2025 que les membres du studio Chucklefish ont annoncé que le lancement de Witchbrook n'aurait pas lieu en 2025. Les développeurs ont expliqué que ce report était nécessaire afin d'offrir à tous les futurs résidents de la ville magique un mode « riche et immersif ». D'ailleurs, les apprentis sorciers peuvent d'ailleurs avoir un aperçu de leur futur lieu de résidence. 

Dans le même communiqué, les développeurs ont partagé une carte montrant la totalité de la ville de Mossport et ses environs, où se déroulera l'action de Witchbrook. Il est intéressant de noter que le jeu ne se limitera pas à la ville et à son école de magie. La carte suggère que les joueurs pourront se promener sur des plages de sable fin, explorer les abords de lacs ou se perdre en forêt.

Pour l'instant, la sortie du titre est prévue pour 2026, mais aucune date précise n'a été partagée.

Une aventure pleine de sorcellerie à vivre seul ou à plusieurs

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Officialisé lors du Nintendo Direct du 27 mars 2025, Witchbrook fait partie de ces titres cosy où il fait bon se perdre pendant des heures. Puisant son inspiration dans les mondes magiques comme ceux d'Harry Potter ou de Kiki la petite sorcière, cette simulation de vie en pixel art vous transporte dans une ville où humains et sorciers cohabitent en harmonie.

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Seul ou jusqu'à 4 joueurs, alternez entre vos études à l'académie de magie et de nombreuses activités comme l'aménagement de votre nid douillet, la prise de photos, la vente de vos créations au marché et bien plus encore. Mais il faut encore patienter quelques mois avant de découvrir cet univers enchanté sur PC et Nintendo Switch.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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commentaire (1)

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splinter (invité) Le 16/10/2025 à 17:45

j'en connais une qui sera triste.... pas grave y'a d'autres bons jeux qui sortiront d'ici là