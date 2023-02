Wild Rift : Les récompenses Prime Gaming (Février 2023)

Les récompenses Prime Gaming de Wild Rift

1 coffre de rappel aléatoire

Comment récupérer les récompenses Prime Gaming de Wild Rift ?

Les personnes abonnées au service Amazon Prime bénéficient depuis maintenant quelques années de plusieurs avantages, notamment liés aux jeux vidéo, grâce à Prime Gaming. En effet, de nombreuses récompenses peuvent être récupérées sur différents jeux gratuitement et ce, tous les mois. Parmi eux, nous retrouvons des noms assez connus tels que Apex Legends, FIFA, Lost Ark, League of Legends ou encore Fall Guys. Un autre titre de Riot Games figure également dans la liste, puisqueChaque mois, durant un certain temps,, la version mobile de League of Legends, que vous pouvez retrouver ci-dessous. En ce moment, les joueurs peuvent recevoir des cosmétiques pour personnaliser le rappel de leur personnage lors d'une partie, mais le contenu est mis à jour régulièrement. Voici ce qui est actuellement disponible dansUne fois récupéré, vous pourrez obtenir le contenu de l'offre directement en jeu en vous connectant sur votre compte.Avant toute chose, vous devez obligatoirement être membre du service Amazon Prime, permettant en plus de profiter de Prime Video et de divers autres avantages tels que la livraison rapide. Si tel est le cas, rendez-vous sur la page dédiée aux récompenses de Wild Rift et réclamez votre dû après avoir lié vos comptes Amazon et Riot Games, si cela n'a pas encore été fait.Si jamais vous êtes intéressé par cette offre, mais ne possédez pas encore d'abonnement Amazon Prime, sachez qu' Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours Cet article sera, naturellement, mis à jour dès que de nouvelles récompenses seront disponibles. N'hésitez donc pas à revenir de temps en temps afin de ne rien louper.