Riot Games sous le feu des critiques après un trailer « désastreux » généré par IA pour Wild Rift

Le trailer controversé mettait en scène plusieurs champions emblématiques de LoL tels qu'Aurora, Ezreal, Jinx, Seraphine et Yasuo dans une animation surprenante et maladroite, loin des standards habituellement irréprochables du studio.
Riot Games fait actuellement face à une vague d'indignation après avoir publié un trailer célébrant le troisième anniversaire de League of Legends: Wild Rift, entièrement créé à l'aide d'une intelligence artificielle générative. Dévoilée sur Weibo, la vidéo jugée « diabolique » par certains joueurs a rapidement été supprimée des comptes officiels, suite aux critiques virulentes des fans. Mais internet n'oublie rien.
Une vidéo célébrant un anniversaire… « 3nd » ?
Premier signe inquiétant : dès les premières secondes du trailer, une grossière erreur saute aux yeux avec la mention du « 3nd anniversary » au lieu de « 3rd ». Cette coquille, typique des textes générés par IA, donne rapidement le ton. Par ailleurs, des éléments tels que les slogans absurdes présents sur les T-shirts (klans) et les fautes d'orthographe répétées confirment rapidement les soupçons des fans : il s'agit bien d'une création maladroite issue d'une intelligence artificielle, probablement sans vérification humaine approfondie.
Des personnages modélisés de façon inquiétante
Les champions représentés dans la vidéo apparaissent eux aussi étrangement modélisés. Leurs visages figés, les proportions étranges et les animations approximatives détonnent totalement avec les cinématiques soignées que propose habituellement Riot Games, lesquelles sont d'ailleurs très appréciées de la communauté. Le public de la vidéo, représenté dans un style comics simpliste, accentue encore ce sentiment étrange, renforçant l'impression d'une réalisation précipitée et peu maîtrisée.
Wild Rift China released a cinematic made using AI and it is diabolical 😭 To think this was an official release that several people approved of 🙄 It features Seraphine, Jinx, Aurora, Yasuo & Ezreal. pic.twitter.com/8FxtfdyL4S
La synchronisation audio et le doublage des voix, notamment dans une séquence de chant, sont également mal réalisés, confirmant davantage l'impression générale de malaise.
Une tentative ratée de surfer sur la vague K-Pop ?
Le trailer se voulait clairement inspiré de la vague K-Pop revenue sur le devant de la scène, notamment depuis le succès de la série Netflix « K-Pop Demon Hunters ». Pourtant, la chanson utilisée dans le trailer peine à convaincre, tant par ses paroles incompréhensibles que par une performance vocale médiocre. Très loin, en somme, des réussites musicales passées de Riot, telles que le groupe virtuel K/DA.
Suppression rapide du trailer suite aux réactions des joueurs
Face à la virulence des critiques des fans, notamment sur la plateforme chinoise Weibo, Riot Games n'a pas eu d'autre choix que de retirer rapidement le trailer incriminé. Sur Reddit, un modérateur officiel du subreddit Wild Rift confirme que la suppression rapide est directement liée à la forte réaction négative des joueurs chinois. Cette situation souligne une maladresse inhabituelle de Riot Games, qui jusque-là faisait figure de modèle en matière de communication et d'animation pour ses franchises majeures.
Une controverse révélatrice des limites de l'IA dans la création artistique
Si l'usage des IA génératives se démocratise peu à peu, le cas de Riot Games montre que leur intégration dans la création artistique doit être maîtrisée et encadrée. L'expérience ratée du trailer anniversaire de Wild Rift pourrait donc servir de leçon à d'autres studios tentés par une automatisation excessive de leur contenu promotionnel.
Pour l'heure, Riot n'a pas communiqué officiellement sur ce raté, mais la communauté League of Legends restera sans doute vigilante face aux prochaines initiatives du studio.
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