Wild Rift : Deux nouveaux champions arriveront chaque mois

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

À l'occasion d'une conférence visant à dévoiler les plans pour l'univers de League of Legends en 2021,. Riot Games a effectivement expliqué que les joueurs doivent s'attendre à voir débarquer environ deux nouveaux champions tous les mois, dans le but d'étoffer le roster de personnages jouables tout en offrant davantage de possibilités et de flexibilités aux joueurs.D'ailleurs, nous savons d'ores et déjà quels sont les prochains arrivants qui viendront rejoindre les 45 déjà disponibles,, cette dernière n'étant pas conseillée pour les débutants. Qui plus est, Dr. Mundo sera au centre d'une mise à jour visant à améliorer son gameplay, pour que sa prise en main soit plus facile.Nous apprenons également que la première saison classée arrivera dès ce début de mois de janvier. Cerise sur le gâteau,. Nous aurons prochainement de plus amples informations à ce sujet. League of Legends Wild Rift est pour rappel disponible gratuitement sur les appareils mobiles compatibles iOS et Android.