League of Legends: Wild Rift : Riot donne des nouvelles

Le jeu mobile de Riot avance, et les développeurs ont tenu à donner quelques nouvelles, mais aussi montrer des images de l'avancement de ce dernier.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Riot Games est resté assez silencieux sur, mais les développeurs ont décidé de prendre la parole et ainsi de donner des nouvelles sur l'avancement du jeu mobile, adaptation directe du célèbre MOBA. Cette nouvelle vidéo nous en apprend plus surmais nous montre également les différents champions de cette nouvelle version ainsi que leurs capacités., responsable de la conception de, a détaillé les dernières informations du jeu. Ainsi,. Alors que la plupart de ces derniers n'auront pas beaucoup de différences avec ceux de la version PC,. Pour exemple, dans cet extrait nous voyons Ashe qui a subi une batterie de modifications, pouvant alors diriger son ultime après utilisation. Des changements ont également eu lieu pour Vayne, Twisted Fate, Annie, Miss Fortune et Lux.Concernant les deux premiers champions,. Ainsi, leurs passifs sont devenus plus actifs. Cela signifie que les joueurs vont avoir plus de contrôle sur l'utilisation des passifs des héros du jeu, puisque Twisted Fate et Vayne ont des effets passifs qui s'activent seuls, une fois que certaines conditions sont remplies.Pour Annie et Miss Fortune, et d'autres champions possédant des capacités point&click, le studio a déclaré que les mouvements ne fonctionnaient pas aussi bien que sur PC avec l'utilisation d'une souris. Pour remédier à ce problème, certaines capacités ont remplacé des compétences. Quant à Lux, et peut-être d'autres champions, son ultime possède maintenant une portée beaucoup plus grande.Aucune date de sortie n'a pour le moment été partagée concernant League of Legends: Wild Rift , mais est toujours attendu sur mobiles en 2020.