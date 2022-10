Date de sortie de Wild Hearts

Sur quelles plateformes sort Wild Hearts ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Développé par Omega Force et édité par Electronic Arts,, catégorisé comme « un jeu de chasse aux monstres AAA », arrive en 2023 sur plusieurs plateformes de jeu.du soft est. Le rendez-vous est fixé au cours du premier trimestre 2023.C'est à la fin du mois de septembre 2022 quea été dévoilé par Electronic Arts. En octobre, de la même année, le studio de développement et l'éditeur en charge avaient partagé une vidéo de gameplay et avaient indiqué à quellele soft doit se rendre disponible. Ainsi,Selon les dernières informations partagées, le titre disposera d'éditions numériques et physiques, mais nous n'en savons pas plus, à l'heure actuelle. Évidemment, nous vous tiendrons au courant dès que de nouveaux détails, à ce sujet, seront disponibles.Comme dit précédemment,est un jeu de chasse dans lequel les joueurs et les joueuses doivent traquer des créatures géantes, et ce à travers les différentes zones du monde d'Azuma, qui est inspiré du Japon féodal. Heureusement, ils pourront compter sur de nombreux équipements et gadgets, à l'image des karakuris.devrait disposer d'une dimension multijoueur, permettant aux joueurs de former des équipes pour éliminer les bêtes.Vous le savez probablement déjà, mais il est préférable de le rappeler tout de même : le 13 février 2023,, à savoir sur(via Steam, Origin et l'Epic Games Store). Malheureusement, comme vous l'aurez compris, le titre d'Electronic Arts et Omega Force ne débarquera pas sur les anciennes générations de consoles, notamment la PS4 et Xbox One.Rendez-vous donc le 13 février 2023 pour découvrir, le prochain jeu d'Omega Force et Electronic Arts.