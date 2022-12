Wild Hearts : Une nouvelle bande-annonce présente les Kemonos géants

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Annoncé en septembre 2022, le nouveau jeu d'Omega Force et d'Electronic Arts,, est régulièrement au cœur de l'actualité vidéoludique. Récemment, une vidéo concernant le système des Karakuri a été partagée. En ce jour, nous avons le droit à un, que nous devrons affronter sur ledit jeu de chasse aux monstres AAA.À l'occasion des Game Awards 2022, le studio de développement et l'éditeur en charge de Wild Hearts ont dévoilé une. Cette communication visuelle, intitulée « Créatures féroces », présente, dits: « le sauvage Loup-de-givre », « le faucon géant Ameterasu » ainsi que « le Tempête-Dorée, un tigre impitoyable qui déclenche de terribles tourbillons de sable et d'or ». Ces derniers, qui « ont fusionné avec leur environnement et utilisent le pouvoir de la nature pour façonner le paysage selon leurs besoins et défendre leur territoire », représentent un danger pour le monde d'Azuma.Omega Force et Electronic Arts ont également indiqué que l'édition Standard de Wild Hearts et celle nommée « Karakuri » sont d'ores et déjà disponibles en précommande. D'ailleurs, les joueurs et les joueuses qui auront acheté lé jeu, avant sa sortie officielle, recevront quelques bonus.Rappelons que Wild Hearts sort le 17 février 2023 sur PC (via Origin, Steam et l'Epic Games Store), PS5 et Xbox Series. Le titre pourra être parcouru en solo ou à plusieurs et disposera de la fonctionnalité cross-play.