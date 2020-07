Watch Dogs Legion : Un court métrage époustouflant nous détaille son histoire

Dévoilé lors de l'Ubisoft Forward, un court métrage de Watch Dogs Legion nous a permis d'en découvrir un peu plus sur son histoire.

Une histoire au cœur de Londres

Présenté lors de l'et signé par, le court-métrage de Watch Dogs Legion a permis de situer non seulement son intrigue, mais également son contexte.Lors des premières minutes de ce dernier,, avec des policiers en train de braquer une épicerie de quartier. Ces derniers se font, cette dernière se faisant alors poursuivre par les autorités. Son crime ? Nul ne le sait vraiment, si ce n'est cette petite bousculade. Cependant, durant cette chasse à l'homme, nous entendons une voix off, la voix d'un homme, celui-ci nous certifiant qu'il n'est ni un étranger, ni un journaliste, ni un manifestant, ni un artiste de rue.Durant la spectaculaire, cette dernière se retrouve ensuite sur la route, zigzaguant entre les différents véhicules, essayant donc d'échapper aux autorités.C'est alors qu'elle percute un bus et se retrouve à sauter de voiture en voiture, jusqu'au moment où elle chute devant un conducteur de taxi. Après quelques secondes de réflexion, le chauffeur décide de l'aider et la fait donc monter dans son véhicule. Suite à cette décision,La jeune femme l'amène vers ce qu'il semble être, groupe secret de hackers figurant danset. Le chauffeur de taxi, voyant qu'il est désormais dans le collimateur des autorités, n'a plus qu'une solution,Dans ce court-métrage, nous avons le droit à une version modernisée deun célèbre poème écrit par Martin Niemöller sur la montée du nazisme en Allemagne, ce dernier ayant naturellement subi quelques modifications pour coller avec l'histoire de Watch Dogs Legion.Pour rappel,sur PC, PS4 et Xbox One X.