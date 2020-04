Watch Dogs Legion pourrait sortir en même temps que la PS5 et la Xbox Series X

Watch Dogs Legion ne possède, malheureusement, plus de date de sortie. Cependant, Ubisoft viserait une sortie en même temps que les consoles next-gen, en fin d'année 2020.

Nous ne voyons pas d'impact négatif pour notre timeline, mais nous sommes en contact avec tous nos partenaires et s'il y a besoin de s'adapter pour faire ce qui est le mieux, nous le ferons. - Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft.

Ubisoft avait initialement prévu de lancer, néanmoins, l'éditeur français a fait le choix de le repousser à une date indéterminée, afin d'améliorer le titre. La décision fait suite aux mauvais lancements d'autres jeux de la firme, qui auraient mérité un peu plus de polissage de la part des développeurs.Depuis l'annonce du report, en octobre 2019,, et les amateurs de la franchise espèrent en avoir bientôt de nouvelles. Mais il semblerait qu'il faille prendre son mal en patience, étant donné que selon VGC . Qui plus est, le studio pourrait décider de reporter la sortie de son titre une nouvelle fois si les deux consoles étaient également repoussées.Une nouvelle qui n'est pas surprenante, quand nous savons que, qui est l'un des jeux les plus attendus ces prochains mois, est sans aucun doute le jeu le plus important pour, étant donné que la licence Watch Dogs possède de nombreux fans. Une sortie en même temps que la PS5 et la Xbox Series X pourrait être une excellente opportunité pour booster les ventes.Pour rappel,ne possède pas de date de sortie, mais sera lancé sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X.