Watch Dogs Legion partage sa date de sortie

Un peu plus d'un an après son officialisation, Watch Dogs Legion revient sur le devant de la scène en nous partageant sa date de sortie et quelques informations supplémentaires.





Watch Dogs Legion sortira en octobre Rendez-vous donc le jeudi 29 octobre pour mettre les mains sur ce troisième opus qui nous emmènera dans un Londres dystopique, où la technologie a pris le dessus sur de trop nombreuses choses. Pour la première fois, plusieurs personnages seront jouables, puisqu'il n'y aura pas un mais plusieurs protagonistes. Ce sera au joueur de choisir lequel est plus à même de réussir la mission, étant donné que chacun des personnages aura ses propres capacités, avec des points forts et des points faibles.



Pour l'occasion, une nouvelle bande-annonce a été montrée :





Comme les bonnes nouvelles ne viennent jamais seules, plus de sept minutes de gameplay ont été partagées :





Watch Dogs Legion est donc attendu le 29 octobre sur PC, PS4 et Xbox One, mais sera également disponible sur Xbox Series X et PS5 lorsque ces dernières sortiront. Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo ! Malheureusement forcé de repousser sa sortie, prévue plus tôt dans l'année suite à l'échec, entre autres, de Ghost Recon Breakpoint, Watch Dogs Legion ne bénéficiait plus de date de sortie, au grand dam des amateurs de la licence. Ubisoft a tenu à leur faire plaisir ce 12 juillet dans la soirée, lors de son événement, en annonçant, enfin, une nouvelle date de sortie., où la technologie a pris le dessus sur de trop nombreuses choses. Pour la première fois, plusieurs personnages seront jouables, puisqu'il n'y aura pas un mais plusieurs protagonistes. Ce sera au joueur de choisir lequel est plus à même de réussir la mission, étant donné que chacun des personnages aura ses propres capacités, avec des points forts et des points faibles.Pour l'occasion, une nouvelle bande-annonce a été montrée :Comme les bonnes nouvelles ne viennent jamais seules, plus de sept minutes de gameplay ont été partagées :, mais sera également disponible sur Xbox Series X et PS5 lorsque ces dernières sortiront.