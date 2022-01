Watch Dogs: Legion ne recevra plus aucune mise à jour

PC Édition Standard → 14,49 € au lieu de 59,99 €, soit 76 % de réduction.

Depuis son lancement officiel en octobre de l'année 2020,a reçu de nombreuses mises à jour, ayant apporté des correctifs ou bien du nouveau contenu. Le DLC Bloodline permettant d'incarner le très fameux Aiden Pearce et l'ajout d'une mission avec les personnages de la série La Casa de Papel, en plus d'une poignée de modes, ont su plaire aux joueurs et apporter de la nouveauté. Pour autant, peu d'éléments sont sortis depuis etBien que ce troisième opus Watch Dogs ait su plaire aux joueurs et à certaines rédactions spécialisées,. À l'inverse d', par exemple, qui est sur le point d'accueillir une toute nouvelle extension et qui ne cesse d'attirer de nouveaux joueurs. Via un post sur le site officiel du jeu , Ubisoft a ainsi annoncé que la « TU 5.6 était la [notre] dernière mise à jour pour Watch Dogs: Legion ».Pour autant, ils rassurent les joueurs en ce qui concerne le mode en ligne : « Cependant, vous pouvez vous attendre autant à de nouvelles que d'anciennes récompenses dans le mode En ligne. La saison 4 Rebellessera composée de 80 rangs et aura lieu jusqu'au 22 janvier 2022, avant d'être suivie par la saison 5 Rayures. Après cela, les saisons 3 à 5 continueront d'alterner en jeu, vous permettant ainsi d'obtenir des récompenses que vous auriez pu manquer par le passé. Parmi lesdites récompenses, vous trouverez une version modifiée de la veste d'Aiden Pearce, ainsi que le masque et la tenue de Jackson ».est, pour rappel, disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :