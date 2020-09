Watch Dogs: Legion : Les configurations PC

Configurations PC de Watch Dogs: Legion

Configuration minimale/1080p

Processeur : Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 5 1400

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon R9 290X

Mémoire vidéo : 4 Go

RAM : 8 Go

Espace disque dur: 45 Go

Système d'exploitation : Windows 10 (x64)

Configuration recommandée/1080p

Processeur : Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 480

Mémoire vidéo : 6 Go

RAM : 8 Go

Espace disque dur: 45 Go

Système d'exploitation : Windows 10 (x64)

Configuration paramètres élevés 1440p

Processeur : Intel Core i7-7700K / AMD Ryzen 5 2600

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2060S ou AMD Radeon RX 5700

Mémoire vidéo : 8 Go

RAM : 16 Go

Espace disque dur: 45 Go + 20 Go pour le pack de textures

Système d'exploitation : Windows 10 (x64)

Configuration paramètres élevés 4K

Processeur : Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700K

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ou AMD Radeon VII

Mémoire vidéo : 11 Go

RAM : 16 Go

Espace disque dur: 45 Go + 20 Go pour le pack de textures

Système d'exploitation : Windows 10 (x64)

Configuration paramètres élevés 4K et Ray Tracing

Processeur : Intel Core i5-9600K / AMD Ryzen 5 3600

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2070

Mémoire vidéo : 8 Go

RAM : 16 Go

Espace disque dur: 45 Go

Système d'exploitation : Windows 10 (x64)

Configuration paramètres ultra 4K et Ray Tracing

Processeur : Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X

Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

Mémoire vidéo : 11 Go

RAM : 16 Go

Espace disque dur: 45 Go + 20 Go pour le pack de textures

Système d'exploitation : Windows 10 (x64)

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

À quelques semaines de la sortie dele troisième opus de la franchise, Ubisoft a estimé qu'il était venu le temps de lever le voile sur lesdu titre. Ce n'est pas deux ni trois configurations différentes qui sont proposées, mais six, afin que chacun puisse savoir comment profiter au mieux de l'expérience, même si certaines d'entre eux demandent un ordinateur assez puissant, pour supporter la 4K et des paramètres très élevés notamment.Lesbasiques ne demanderont pas une machine de guerre, fort heureusement, puisque pour la plus faible, un processeur Intel Core i5-4460 (ou équivalent) et une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 960 (ou équivalent) feront l'affaire. Cependant, il faudra très vite monter en gamme pour augmenter les paramètres graphiques du jeu.La bonne nouvelle réside dans l'espace nécessaire pour pouvoir installer, puisque le titre ne prendra « que » 45 Go. Il faudra tout de même ajouter 20 Go de « textures pack » dans certains cas.Ci-dessous, retrouvez l'ensemble des configurations partagées par Ubisoft pour Watch Dogs: Legion.arrivera, pour rappel, le 29 octobre 2020, sur PC, PS4 et Xbox One. Le titre sera lancé plus tard sur PS5 et Xbox Series X/S.