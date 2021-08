Watch Dogs: Legion : La mise à jour 5.5 est disponible

Watch Dogs: Legion accueille 2 modes PvP

La campagne de Watch Dogs Legion accueille le mode Résistance

Watch Dogs: Legion of the Dead est disponible

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Tout d'abord,marque en premier lieu, avec l'apparition du nouveau personnage jouable qui n'est autre que, une Assassin. Elle n'est pas venue seule puisque deux nouvelles missions principales sont disponibles, ainsi que des quêtes secondaires, le tout gratuitement.Élaborée dans le but d'offrir plus de gameplay furtif aux joueurs, Darcy utilise des outils tels que son déguisement en RA pour infiltrer des zones interdites, ou encore sa lame secrète emblématique pour éliminer ses ennemis en toute discrétion.Pour les possesseurs du Season Pass, Darcy est jouable sur la totalité de la campagne, ainsi que dans le mode online.ConcernantDans, comme dans les autres jeux de la licence, des intrus tentent de télécharger des données sur les membres de l'équipe. Toutefois, il prend une nouvelle dimension puisque les joueurs ont la possibilité d'incarner qui ils veulent. Par ailleurs, les nouveaux outils et gadgets sont également disponibles pour toujours plus de possibilités dans le gameplay et la stratégie.Le second mode PvP qui est le mode, est disponible gratuitement pour tout le monde. Il s'agit d'un mode dans lequel 4 joueurs doivent trouver des caches de cryptographie dans toute la ville de Londres pour ensuite procéder à une extraction. Toutefois, la tâche ne sera pas de tout repos puisque les autres adversaires tenteront de mettre à mal leur objectif.Un nouveau niveau de difficulté est disponible pour la campagne de Watch Dogs: Legion avec. Les ennemis sont plus coriaces que jamais, les ressources DedSec moins nombreuses, et les blessures et arrestations sont beaucoup plus longues.Pour finir,sur toutes les consoles et sur PC. Amenant de nouveaux ennemis qui ne sont autres que des zombies, les joueurs peuvent faire équipe jusqu'à 4, avec en leur possession de nouvelles armes et gadgets. Le but, s'exfiltrer de la ville de Londres, mais aussi survivre aux vagues de zombies.Pour rappel, Watch Dogs Legion est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.