Watch Dogs Legion jouable gratuitement du 25 au 29 mars

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Disponible depuis la fin du mois d'octobre 2020, après un report de plus de six mois,propose une expérience dans la continuité des deux premiers opus, avec de nombreuses améliorations permises grâce à la nouvelle génération de consoles notamment. Même si nous n'avons pas de chiffres exacts à nous mettre sous la dent, le titre s'est assez bien vendu (2 millions de copies écoulées en 72 heures) et a reçu un accueil globalement positif de la part de la communauté.Néanmoins, pour séduire encore plus de joueurs, notamment après l'ajout du mode multijoueur sur toutes les plateformes,. De ce fait,. Qui plus est pour celles et ceux n'ayant pas une bonne connexion, il sera téléchargeable dès le 24 mars. Enfin, si vous souhaitez l'acheter par la suite, sachez qu'il sera en promotion jusqu'au début du mois d'avril.Pour rappel, dans, le joueur débarque pour la première fois de l'autre côté de l'Atlantique, à Londres, dans un futur dystopique. Il faudra tenter de sauver la capitale anglaise, qui est menacée par l'entité Zero-Day, laquelle a également piégé DedSec, le groupe de résistants de la franchise.