La bêta de WARDOGS cartonne, à quelques jours de sa sortie en accès anticipé

Le jeu de tir compétitif WARDOGS vient de pulvériser les attentes lors de son playtest sur Steam. Avant même son lancement en accès anticipé, le titre du studio BULKHEAD a rassemblé plus de joueurs que certains des plus grands mastodontes du genre. Il est d'ailleurs le troisième jeu de tir le plus populaire sur Steam, derrière deux géants indétronables.

À l'approche de son lancement en accès anticipé le 10 septembre, le jeu de tir WARDOGS a entamé une nouvelle phase de test intensif. BULKHEAD a offert aux joueurs une opportunité majeure de découvrir le titre en avant-première par le biais d'une bêta sur Steam, et le résultat est un succès retentissant. Le jeu a littéralement explosé, atteignant un pic d'audience qui rivalise avec les plus grands noms de l'industrie, voire les surpasse. Ce démarrage impressionnant place le titre dans la cour des grands, à quelques jours de son lancement.

Un lancement qui s'annonce radieux pour WARDOGS

Il y a quelques jours, l'équipe de BULKHEAD a pris un engagement fort en promettant qu'aucune mécanique de monétisation ne sera présente durant cette période et surtout que si les joueurs sont déçus, ils peuvent à tout moment se faire rembourser des précommandes. Cette décision s'inscrit dans une campagne marketing qui va à l'encontre des tendances actuelles, renforçant la confiance de la communauté.

Dès le lancement du dernier playtest le 3 septembre, le nombre de joueurs a grimpé en flèche pour atteindre un pic de 162 488 utilisateurs simultanés le 4 septembre. Ce chiffre est remarquable. Pour mettre cela en perspective, la bêta de l'année dernière pour ARC Raiders, considéré comme l'un des jeux de tir les plus sensationnels de ces dernières années, avait atteint 189 000 joueurs. Le prix de vente est le même, à la différence que WARDOGS arrive en accès anticipé.

D'autres titres très attendus n'ont pas fait aussi bien. Marathon, le jeu d'extraction soutenu par Bungie sorti plus tôt cette année, n'avait rassemblé que 143 000 joueurs lors d'un test serveur. La bêta de Modern Warfare 4 s'est arrêtée à 115 000 joueurs sur Steam quelques jours avant le test de WARDOGS.

Le playtest de WARDOGS fait également mieux que la plupart des jeux de tir déjà disponibles. Il domine largement HELLDIVERS 2, Battlefield 6 ou encore Call of Duty, ce dernier comptant plus de 100 000 joueurs de moins. Seuls les indétrônables CS2 et PUBG font mieux.













La lucidité du studio face au succès

Malgré cet engouement spectaculaire, les développeurs de BULKHEAD gardent les pieds sur terre et ont souligné à plusieurs reprises qu'ils ne se focalisent pas sur ces records d'audience.

Nous sommes pleinement conscients que les chiffres baisseront au lancement, c'est le cycle de vie naturel d'un jeu de tir en tant que service, particulièrement lors d'une sortie en accès anticipé.

Lors de la gamescom, l'équipe a d'ailleurs précisé qu'une base de 10 000 joueurs simultanés représenterait déjà un gage de succès et de stabilité pour l'avenir de leur projet.

Rendez-vous le 10 septembre pour voir si WARDOGS arrivera à s'offrir une sortie réussie, et surtout, si le studio arrive à pérenniser sa communauté.