Warcraft 3: Reforged : Les configurations PC

Les configurations minimale et recommandée ont été partagées par Blizzard, en amont de la sortie de Warcraft 3: Reforged.

Configurations Warcraft 3: Reforged

Minimale

Système d'exploitation → Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 64-bit (dernière version)

→ Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 64-bit (dernière version) Processeur → Intel Core i3-530 ou AMD Athlon Phenom II X4 910 ou supérieur

→ Intel Core i3-530 ou AMD Athlon Phenom II X4 910 ou supérieur Carte graphique → Nvidia GeForce GTS 450 ou AMD Radeon HD 5750 ou supérieur

→ Nvidia GeForce GTS 450 ou AMD Radeon HD 5750 ou supérieur Mémoire → 4 GO RAM

→ 4 GO RAM Stockage → 30 GO

→ 30 GO Résolution → Résolution minimale 800 x 600

Recommandée

Système d'exploitation → Windows 10 64-bit (dernière version)

→ Windows 10 64-bit (dernière version) Processeur → Intel Core i5-6400 ou AMD Ryzen 7 1700X ou supérieur

→ Intel Core i5-6400 ou AMD Ryzen 7 1700X ou supérieur Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon R9 280X ou supérieur

→ NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon R9 280X ou supérieur Mémoire → 8 GO RAM

→ 8 GO RAM Stockage → 30 GO

→ 30 GO Résolution → Résolution minimale 800 x 600

s'apprête enfin à sortir sur PC, après des mois d'attente. Si cet opus connaît quelques améliorations visuelles, lapour pouvoir le faire tourner devrait convenir à la plupart des joueurs, étant donné que l'équipement demandé n'est pas de dernière génération. Un processeur Intel Core i3-530 (ou équivalent), une carte graphique Nvidia GeForce GTS 450 (ou équivalent) ainsi que 4 GO de mémoire vive feront l'affaire pour faire tourner convenablementNéanmoins, pour profiter pleinement de cette nouvelle version,conseille de miser sur un Intel Core i5-6400 et d'une carte graphique un peu plus puissante, avec la Nvidia GeForce GTX 960, le tout avec 8 GO de mémoire vive. Concernant le stockage, même si le titre n'est pas très gourmand, il vous faudra tout de même 30 GO de libre sur votre disque dur.Disponible ce 29 janvier sur PC, par l’intermédiaire du Battle.net proposera des graphismes totalement revus, et des animations améliorées. La campagne solo présente dans le RTS promet quant à elle une soixantaine de missions. Si vous souhaitez vous le procurer, la version standard est vendue pour la somme de 29,99 euros, alors que la version Spoils of War est affichée au prix de 39,99 euros.