VALORANT va revoir son interface

Nouvelle interface pour VALORANT

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les joueurs deconnaissent parfaitement l'interface du FPS, puisque celle-ci n'a pas changé depuis son arrivée, il y a plus de deux ans. Mais étant donné que VALORANT évolue, l'interface va connaître quelques modifications pour être plus claire et intuitive, comme l'ont annoncé les développeurs sur le site officiel . Ces changements interviennent selon plusieurs points, et notamment améliorer l'expérience et l'esthétique du jeu.De fait,. Ces derniers seront maintenant plus beaux, visuellement parlant, et bien plus clairs. Toutes les informations nécessaires et recherchées par les joueurs seront identifiables, sans le moindre clic et en seulement quelques secondes., toujours avec un nouveau design. Par exemple, lors de la recherche d'une partie en groupe, et une fois que les 10 joueurs ont été trouvés et ont choisi leur Agent, nous verrons désormais ceci :Il ne s'agit-là que d'un avant-gout de la nouvelle interface de VALORANT. D'autres changements seront appliqués d'ici quelques semaines.. Nous en saurons plus d'ici quelques mois, tout au plus.