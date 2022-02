VALORANT : Un mode Domination/Capture de drapeau bientôt ajouté ?

Future Gamemode | #VALORANT



> Teams will compete by Capturing points, both teams will race for the highest score. — Mike - Valorant Leaks & Info (@ValorLeaks) February 1, 2022

À l'image des autres jeux estampillés Riot Games, les fuites sont nombreuses pour VALORANT et la plupart se confirment au fil du temps. D'ailleurs, les derniers leaks nous indiquent que nous allons, bientôt, pouvoir profiter d'un nouveau mode de jeu. Bien que le plus populaire soit le mode Compétitif, les développeurs ont mis à disposition de la communauté d'autres modes, que ce soit pour s'entraîner, s'échauffer ou tout simplement prendre en main le FPS. Certains de ces modes sont temporaires, à l'image de Replication ou Escalation, et d'autres, comme Spike Rush ou le Deathmatch sont permanents.Un petit nouveau pourrait donc faire son arrivée,, comme Call of Duty ou Battlefield. Les détails sont maigres, mais nous devrions le voir arriver d'ici quelques semaines, soit pour la mise à jour de mi-saison, ou pour le nouvel Acte.Naturellement, de nombreuses questions se posent quant à ce nouveau mode, notamment sur le fait de savoir si Riot Games ne permettra pas de créer des équipes plus grandes et, surtout, s'il s'agit d'un mode temporaire ou non. Dans un premier temps,Cependant, il semblerait que ce ne soit pas l'ajout qu'attendait la communauté, qui espère, depuis quelque temps déjà, l'ajout d'une variante avec moins de joueurs, proposant des affrontements en deux contre deux, ou trois contre trois, comme peut le faire CSGO avec le Wingman (2v2). En attendant, sachez qu'une tier list des meilleurs Agents de VALORANT est disponible.