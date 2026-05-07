VALORANT : Un bug critique force la désactivation immédiate de Neon sur PC

Coup dur pour les joueurs de Neon sur VALORANT. L'agent ultra-rapide a été temporairement désactivé sur PC à cause d'un bug majeur. Riot Games profite de cette mise à l'écart pour préparer des ajustements cruciaux prévus pour le prochain patch.

Riot Games a pris la décision radicale de désactiver Neon sur PC jusqu'au déploiement du patch 12.09 de VALORANT, vient d'indiquer le studio. La raison officielle invoquée par le studio est liée à une faille technique majeure, mais cette absence forcée cache en réalité une refonte en profondeur de l'agent, dont la domination écrasante commençait à lasser de nombreux joueurs.

Un retrait d'urgence lié à un exploit graphique

Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, les développeurs ont expliqué la situation avec précision.

Nous avons découvert un exploit graphique avec la compétence Voie rapide de Neon qui affecte l'intégrité compétitive. Nous la désactivons donc sur PC à partir de maintenant et jusqu'à la mise à jour 12.09 afin de corriger ce bug.

Ce problème technique, qui semble exclusif à la version PC du célèbre jeu de tir, justifie pleinement cette mise en quarantaine. Pour beaucoup de joueurs, cette pause est perçue comme un véritable soulagement. Tenter de suivre les mouvements erratiques de l'agent électrique demandait une réactivité physique presque dangereuse pour les poignets. Certains, en réponse à la publication, demandent avec humour de ne simplement jamais réimplanter Neon dans VALORANT, tant elle domine les débats.

Nous avons récemment découvert une faille graphique liée à la capacité Voie Rapide de Neon qui nuit à l'intégrité de la compétition.



Nous la désactivons donc sur pc à partir de maintenant et jusqu'à la mise à jour 12.09 afin de corriger ce bug.



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La fin de l'ère de la double vitesse

Mais la véritable information réside dans les intentions de Riot Games pour le retour de Neon. Le studio a confirmé que des modifications étaient en préparation depuis un certain temps pour corriger les aspects jugés trop puissants de son arsenal. Ces ajustements seront déployés dès la sortie de sa garde à vue lors du patch 12.09, qui devrait arriver le mardi 12 mai.

Pour comprendre cette décision, il faut observer l'évolution récente de la méta de VALORANT. Depuis plusieurs mois, le jeu traverse une ère dominée par les compositions à deux duellistes. Les sentinelles ayant subi de lourdes réductions d'efficacité l'année dernière, la meilleure défense est littéralement devenue l'attaque. Lors du dernier tournoi majeur, des agents comme Yoru et Neon ont affiché des taux de présence bien plus haut que d'habitude.

Si Yoru a rapidement subi une importante réduction de ses capacités après le tournoi, Neon avait jusqu'ici échappé aux sanctions. Elle a continué de dominer la scène professionnelle dans toutes les régions majeures.











Quelles solutions pour équilibrer l'agent ?

Les options pour contrer Neon sans bouleverser tout le jeu sont limitées. Réduire la puissance du Judge impacterait l'ensemble de l'arsenal. Améliorer les sentinelles risquerait de créer une nouvelle méta. La seule solution viable reste de modifier directement les compétences de la duelliste sans détruire son identité visuelle et mécanique.

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Une piste intéressante serait d'augmenter le temps nécessaire à Neon pour équiper son arme après avoir utilisé sa compétence de sprint ou sa glissade. Cela créerait un compromis stratégique entre l'utilisation de sa mobilité extrême et la capacité à engager le combat instantanément. Les joueurs adverses auraient ainsi une fenêtre de tir pour réagir. Reste à voir si Riot Games choisira cette voie d'équilibrage pour le prochain patch. Réponse dans quelques jours.