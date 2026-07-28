VALORANT : MàJ 13.02, patch notes de la mise à jour du 28 juillet

VALORANT : MàJ 13.01, patch notes de la mise à jour du 14 juillet 2026
Retrouvez le patch notes de la mise à jour 13.01 de VALORANT, publiée le 14 juillet 2026 sur PC ainsi que sur consoles.
Petite mise à jour pour VALORANT, qui corrige de nombreux problèmes liés aux Agents. Notons toutefois une légère modification au sujet de Phoenix.
À lire également
VALORANT : Tier list des meilleurs Agents 11.09 (Juillet 2026)
Mais pour en savoir plus sur ces changements, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 13.02 de VALORANT ci-dessous. Rappelons qu'une tier list des meilleurs Agents est également disponible.
TOUTES LES PLATEFORMES
MISES À JOUR DES AGENTS
- Phoenix
- Dans l'ensemble, nous sommes satisfaits de l'équilibrage de Phoenix. Nous apportons un léger ajustement visant à aligner la fréquence à laquelle il peut lancer son ultime sur celle des autres personnages.
- Les points d'ultime ont été augmentés et sont passés de 6 à 7.
MISES À JOUR DES MODES
- RETAKE
- Les cartes Split, Corrode et Lotus ont été ajoutées à la rotation des cartes du mode RETAKE.
- AROS : Réplication
- All Random One Site : Réplication ne sortira finalement pas lors de ce patch. Cette décision n'a pas été facile à prendre, car nous savions que beaucoup d'entre vous attendaient ce mode avec impatience. Nous prévoyons toujours de sortir ce mode prochainement et nous vous tiendrons informés dès que nous aurons plus d'informations à vous communiquer.
CORRECTIONS DE BUGS
- Agents
- Omen
- Correction d'un bug à cause duquel l'indicateur de placement obstrué de la Voie des ombres était absent.
- KAY/O
- Correction d'un bug à cause duquel les effets visuels et sonores de la mort de CMD/null ne se déclenchaient pas lorsque le temps d'immobilisation arrivait à expiration.
- Correction d'un bug à cause duquel l'animation de mort de CMD/null se lançait de manière incorrecte après une résurrection.
- Cypher
- Correction d'un bug à cause duquel la Cybercage affichait des effets visuels incorrects lors de son activation.
- Correction d'un bug rare à cause duquel Cypher se déconnectait pendant le lancement de Vol neural.
- Gekko
- Correction d'un bug à cause duquel la mauvaise réplique se déclenchait parfois lorsqu'Altego posait le spike.
- Correction d'un bug à cause duquel Altego pouvait mourir de façon inattendue lors de la pose du spike ou de son désamorçage lorsque la fréquence d'images était très faible.
- Miks
- Correction d'un bug à cause duquel l'icône et la bulle d'aide de la compétence M-Pulsion étaient parfois mal placées ou absentes sur certains écrans.
- Reyna
- Correction d'un bug à cause duquel l'icône de Rebuffade restait grisée après l'élimination d'un ennemi.
- Chamber
- Correction d'un bug à cause duquel Rendez-vous ne téléportait pas Chamber vers sa balise.
- Waylay
- Correction d'un bug sur Icebox à cause duquel Vitesse lumière et Réfraction permettaient parfois à Waylay de traverser les murs du Tube B.
- Jett
- Correction d'un bug à cause duquel Vent arrière et Courant ascendant subissaient parfois un délai supplémentaire après l'utilisation d'Averse.
- Raze
- Correction d'un bug à cause duquel Boum Bot traversait brièvement des éléments solides lorsque l'agent ciblait des ennemis en l'air.
- Deadlock
- Correction d'un bug à cause duquel Annihilation capturait parfois incorrectement Omen pendant qu'il utilisait Depuis les ombres, infligeant ainsi de manière inattendue 900 100 pts de dégâts.
- Vyse
- Correction d'un bug à cause duquel les Ronces barbelées devenaient indestructibles si elles étaient déployées au même moment que Vyse était neutralisée.
- Cartes
- Summit
- Correction d'un bug à cause duquel l'utilitaire des agents était parfois écrasé par la porte alors qu'elle était déjà fermée.
PC UNIQUEMENT
CORRECTIONS DE BUGS
- Général
- Correction d'un problème visuel à cause duquel les graphiques du taux de paquets reçus/envoyés affichaient des valeurs incorrectes lorsque le jeu fonctionnait à des fréquences d'images extrêmement élevées.
CONSOLE UNIQUEMENT
CORRECTIONS DE BUGS
- Agent
- Chamber
- Correction d'un bug à cause duquel Tour de force ne générait pas de retour haptique lors de l'équipement et du tir.
- Yoru
- Correction d'un bug à cause duquel Feinte ne bénéficiait pas de la fonctionnalité d'aide à la visée.
- Waylay
- Correction d'un bug à cause duquel l'utilisation de Vitesse lumière suivie de l'équipement immédiat du spike ou d'un flex accordait parfois de la vitesse et de la distance de ruée non prévues.
- Systèmes de jeu
- Correction d'un bug dans les modes de jeu sans compétences à cause duquel l'onglet Détails de l'agent du menu Paramètres fermait le menu au lieu d'afficher les informations des compétences.
commentaire (0)