VALORANT : MàJ 13.02, patch notes de la mise à jour du 28 juillet

Retrouvez le patch notes de la mise à jour 13.02 de VALORANT, publiée ce 28 juillet sur PC et consoles.

Petite mise à jour pour VALORANT, qui corrige de nombreux problèmes liés aux Agents. Notons toutefois une légère modification au sujet de Phoenix.

Mais pour en savoir plus sur ces changements, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 13.02 de VALORANT ci-dessous. Rappelons qu'une tier list des meilleurs Agents est également disponible.