Temps de pose du Spike, de désamorçage, son explosion, retrouvez toutes les informations à savoir à propos du Spike dans VALORANT ci-dessous.

Qu'est-ce que le Spike ?

Pose et désamorçage du Spike

La pose du Spike

Le désamorçage du Spike

Première séquence → Un cercle s'affiche autour du Spike.

Deuxième séquence → Une aura commence à entourer le Spike. Il ne vous reste que 20 secondes avant l'explosion.

Troisième séquence → Une boule lumineuse blanche apparaît au centre de l'aura, et la zone autour du Spike commence peu à peu à se noircir. Vous avez encore le temps de désamorcer.

Quatrième séquence → Le sol se fissure et le timer s'accélère. Vous ne pouvez désamorcer que la moitié du spike (3,75 secondes).

Cinquième séquence → Explosion. Fuyez le plus loin possible pour ne pas mourir de l'explosion. Attention aux « exit », les adversaires peuvent toujours vous attendre dans un coin.

Les « fake plant » et « fake defuse »

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

est l'un des éléments les plus importants dans, puisque chaque round va tourner autour de celui-ci. Les attaquants vont devoir tout faire pour le poser sur l'un des « sites de bombe » alors que les défenseurs ont pour objectif de contrecarrer leur plan.apparaît lors de chaque début de round dans le camp des attaquants. Ces deniers doivent le prendre jusqu'au site sur lequel ils souhaitent planter (A, B ou C). Lorsque le porteur se fait éliminer, ses coéquipiers doivent impérativement le récupérer, mais si la défense s'aperçoit queest à terre, alors ces derniers resserreront la défense pour que les attaquants ne puissent plus le récupérer.Vous devez poser, ou l'amorcer, avant que le timer du round n'arrive à zéro, sachant que l'action de planter vous prendra quatre secondes. Cette action ne peut se faire que sur les sites de bombe, délimités par un trait rouge ou jaune (la zone est foncée en jaune sur la mini-carte). Attention, il existe plusieurs tactiques de poses pour défendre. Vous pouvez le mettre à découvert pour pouvoir le défendre sans souci (la pose pourra s'avérer complexe), et vous cacher, ou alors le mettre dans un coin, sans grandes lignes de vue, facile à poser, mais qu'il sera plus difficile de défendre.Lorsqueest planté, vous avez 45 secondes pour le désamorcer (cinq de plus que sur CSGO). Cependant, a contrario du FPS de Valve, il est possible de le désamorcer en deux fois, puisqu'un « point de sauvegarde » se trouve au milieu. Au total, vous avez besoin de 7,5 secondes pour empêcher l'explosion, et le point de sauvegarde arrive au bout de 3,75 secondes.Entre le moment où il a été amorcé et le moment de l'explosion, plusieurs séquences vont se succéder, lesquelles pourront vous donner une indication non négligeable sur le temps qu'il vous reste avant son explosion. Nous vous expliquons comment se déroulent ces 45 secondes, avec quelques explications sur l'évolution duVous pouvez avoir un aperçu de ces différentes phases sur les images ci-dessous :Que vous soyez parmi les attaquants ou défenseurs, il existe de nombreuses possibilités pour feinter vos adversaires. L'une d'entre elles est de faire un faux plantage ou désamorçage, pour forcer les adversaires à se montrer, quel que soit votre rôle (attaquant ou défenseur). Vous pouvez vous rendre sur le site et faire semblant de planteren arrêtant l'action dès que le bruit résonne. Cela forcera les défenseurs à se montrer pour empêcher l'amorçage. Du côté des défenseurs, si vous ne savez pas où se trouvent les adversaires, vous pouvez faire semblant de désamorcerdès que le son de l'action de désamorçage retentit, rééquipez-vous de votre arme et gardez une ligne pour surprendre votre vis-à-vis.Cependant, gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une technique connue, et que de nombreux joueurs ne tomberont pas dans le piège.À noter : pensez à bien attribuer la touche que vous souhaitez utiliser pour poser/désamorcer, qui est, par défaut, assignée sur le 4.