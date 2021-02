VALORANT tease son prochain Agent et sa prochaine carte

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Comme toujours lorsqu'un Acte se termine,. Nous retrouvons toujours un nouvel Agent et, parfois, d'autres choses comme une carte. Pour l'Acte 2 de l'Épisode 2, il semblerait qu'une carte et un Agent arrivent, comme le suggère le premier teaser du studio.Une simple image a été partagée sur Twitter, qui laisse de nombreux indices sur le prochain personnage de VALORANT , qui serait lié de près ou de loin à l'espace. Selon ce qu'elle a dessiné, elle connaîtrait également d'autres Agents, comme Reyna, Viper ou Phoenix. Concernant ses capacités, il va bien évidemment falloir faire preuve de patience, mais il se peut qu', comme le laissent penser les dessins en bas à gauche (avec un personnage inconnu, nouvel Agent (?)) et à droite, où nous voyons une des balises posées sur une carte.Concernant cette fameuse carte, nous avons ce dessin en bas à droite donc, mais aussi une publication sur Facebook , qui laisse penser elle aussi que le thème de l'Agent et, pourquoi pas de cette carte, soit le futur.Nous devrions en savoir un peu plus dans les jours à venir, avant une officialisation, qui nous permettrait de savoir à quoi nous attendre pour ce nouvel Acte. Pour rappel, nous savons d'ores et déjà que c e nouvel Agent sera un Contrôleur