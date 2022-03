VALORANT tease son 19e Agent

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



continue à évoluer, alors qu'il soufflera, début juin, sa deuxième bougie. Comme souvent, les développeurs font le point sur l'état des Agents, terminant leur publication par un petit teasing sur le prochain à débarquer dans le FPS., étant donné que les développeurs n'ont pas donné une multitude d'indices.Ces derniers temps, l'équipe de développement s'est penchée sur les initiateurs, et particulièrement Sova, lesquels sont essentiels pour prendre l'avantage sur l'équipe adverse, en ayant des informations précises sur l'emplacement des joueurs, par exemple. De ce fait, très vite, ils en ont conclu qu'un nouvel Agent « dont le principe tournerait autour de la collecte d'informations » pourrait être un ajout important et utile pour la méta.Nous apprenons donc que le prochain agent « aura un rapport, disons, plus... intime, à la chasse aux ennemis » sans plus d'informations. Une image a tout de même été publiée, pour teaser un peu plus ce nouveau personnage, qui devrait être capable d'apporter son lot d'informations utiles à l'équipe, d'une manière originale.Nous devrions avoir un peu plus d'informations à son sujet d'ici quelques jours, avant l'arrivée l'Acte II de l'Épisode 4.