VALORANT : Split reviendra-t-elle sur le FPS ?

Split reviendra-t-elle sur VALORANT ?

Avec la sortie de l'épisode 5, plusieurs changements majeurs sont appliqués à. L'arrivée d'une nouvelle carte, Pearl, en fait partie. Mais cela n'est pas sans conséquence, puisque l'une des cartes phares des joueurs, disponible depuis le lancement et même jouable lors de la bêta, disparaîtra tout simplement du FPS. Riot Games a expliqué sur le site officiel les raisons de la mise au placard de, tout en expliquant certaines choses à sujet des cartes.étant donné que les développeurs estiment qu'avoir trop de cartes n'est pas une bonne chose pour les joueurs. Ils se sont ainsi arrêtés sur le nombre de sept cartes jouable, eta été désignée comme la moins aimée et pertinente. C'est pourquoi elle n'est plus jouable depuis le 22 juin 2022, en partie compétitive et non classée. Elle le reste toutefois dans les autres modes.Riot Games n'a pas assuré à 100 % que, mais l'a sous-entendu très fortement. Joe Lansford, level designer, explique que les développeurs sont « assez certains qu’elle reviendra à un moment ou un autre... » En prime, nous pourrions avoir le droit à quelques changements.Pour rendre la carte basée au Japon plus attractive qu'elle ne l'est, bien qu'il s'agisse d'une carte assez agréable à jouer, Riot pourrait en effet intégrer quelques fonctionnalités, comme les téléporteurs de Bind, ou revoir l'emplacement des sites de bombe, lesquels sont assez éloignés, avec une rotation pouvant être compliquée.Dans tous les cas,, sans aucun doute. Riot Games donnera des nouvelles quant à cette carte dans un futur plus ou moins proche, dès que le studio aura une idée de l'évolution de la carte.Les sept cartes jouables seront donc Haven, Bind, Ascent, Icebox, Breeze, Fracture et Pearl. Il n'est pas impossible qu'une rotation des cartes jouables ait lieu d'ici quelque temps, ce qui permettra aux plus anciennes d'être revues et améliorées.