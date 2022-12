VALORANT : Split de retour en janvier 2023, deux cartes s'en vont

Retour de Split sur VALORANT

Riot Game suit de très près l'évolution de son FPS tactique, que ce soit pour la méta des Agents, mais aussi la disposition des cartes, pour que tout soit le plus équilibré possible. C'est dans ce sens que des changements sont souvent apportés, par le biais de mises à jour. Mais parfois, ces modifications sont plus importantes et nécessitent une mise hors service des cartes, pour que les équipes puissent les retravailler tranquillement,Les développeurs ont toutefois annoncé une bonne nouvelle pour celles et ceux qui aiment la carte disponible depuis la bêta,. Les détails sur ce qui a changé seront partagés à ce moment-là. Il faudra donc patienter encore quelques semaines avant de découvrir comment la carte a évolué.Riot a jugé bon qu'il fallait remanier ces deux cartes, ce qui nous empêchera de lancer une partie dessus le temps qu'elles passent entre les mains des développeurs. Pour Breeze, la raison du remaniement est pour augmenter la diversité dans la composition d'équipe, alors que Bind, c'est tout l'aspect tactique, notamment avec l'utilisation des téléporteurs, qui sera concerné., mais resteront disponibles en Spike Rush, parties personnalisées et autres modes de jeu.