VALORANT : Spike Rush, présentation du nouveau mode

La sortie ce 2 juin de VALORANT a permis aux joueurs de découvrir de nombreuses nouveautés, comprenant un nouveau mode de jeu, nommé Spike Rush.

Qu'est-ce que le mode Spike Rush ?

En plus de la nouvelle carte Ascent et de l'Agent Reyna, les joueurs depourront découvrir une nouvelle chose qui n'était pas présente dans la bêta de: le mode de jeuLelaisse de côté l'aspect compétitif du mode normal de, et se veut plus rapide et plus arcade. Les parties ne dureront qu'entre 8 et 12 minutes, avec seulement sept manches à remporter pour gagner la partie.Le gameplay sera drastiquement plus rapide et plus énergique. Les phases d'achats avant les rounds sont raccourcies, tout comme ces derniers. Pour faciliter l'usage des ultimes, chaque élimination apporte deux points, au lieu d'un. Qui plus est, toutes les compétences des Agents seront automatiquement achetées, et une arme aléatoire sera octroyée en début de round à chaque joueur.D'autres changements majeurs sont à noter, comme le fait que tous les attaquants disposent d'un spike, ou que 3 à 5 orbes apparaissent de manière aléatoire durant chaque manche offrant alors au joueur qui la récupère différents avantages (augmentation de la vitesse, des dégâts, amélioration d'armes, etc.). Finalement, contrairement au mode normal, les changements de side (attaquant/défenseur), se font toutes les trois manches.En bref, leest parfait pour s'amuser ou s'entraîner avec un Agent dans une situation plus « difficile » que le mode entraînement, d'autant que les parties sont relativement courtes. Les différents bonus permettront également de pouvoir renverser la partie, et de jouer la victoire jusqu'au dernier round.