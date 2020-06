VALORANT : Six nouveaux Agents par an, le douzième teasé par Riot

Un mois après le lancement de VALORANT, Riot Games est revenu sur les plans du FPS en détaillant notamment le rythme de sortie des nouveautés.

Les développeurs avaient annoncé bien avant la sortie de VALORANT que le titre accueillerait moult nouveautés après son lancement. Si les joueurs ont déjà pu découvrir un nouvel Agent, une nouvelle carte ainsi que le mode de jeu Spike Rush , de nombreuses autres choses arriveront dans le FPS.Dans une nouvelle vidéo, Anna Donlon, productrice exécutive, a ainsi expliqué avec plus de précision. Tous les six mois, un nouvel « épisode » va être lancé, épisode découpé en « actes » lesquels durent deux mois. Anna Donlon précise que. Un aperçu du prochain Agent a d'ailleurs été partagé (voir plus bas). Pour ce qui est des ajouts plus importants, à l'image des cartes, il va falloir attendre le lancement d'un nouvel épisode, puisque celle-ci explique que le souhait de Riot est que le « début d'un épisode soit marquant ».Qui plus est,, afin d'en savoir plus, notamment sur « l'île flottante » ou encore les « caisses brillantes que l'on voit partout ».Finalement, Anna Donlon indique à la communauté que, même si l'idée de départ n'était pas de diversifier les modes disponibles. Un mode inédit devrait d'ailleurs arriver avant le lancement de l'épisode 2.