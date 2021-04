VALORANT : Riot présente Breeze, sa sixième carte

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Comme nous le savions depuis quelques jours,. Nommée, celle-ci se trouve dans un lieu plus exotique, en bord de mer, donnant un petit air de vacances. Toutefois, les 10 Agents seront loin de pouvoir se reposer, étant donné que la confection de cette carte annonce des combats intenses.En effet,étant donné que de nombreuses zones sont ouvertes, avec des lignes longue distance, « facile » à défendre et difficile à franchir sans un bon jeu d'équipe. « Un des objectifs principaux de Breeze était de proposer des espaces plus vastes et plus ouverts avec des lignes de vue plus profondes que sur les autres cartes disponibles » affirme Sal Garozzo, senior game designer.Qui plus est, la verticalité sera également assez importante, même si les développeurs expliquent qu'elle est moins verticale que Split. Ce choix, d'ouvrir la carte, permettra selon Riot de, à l'image de Jett qui pourra se placer intelligemment ou encore de Phoenix pour briser des lignes ou Brimstone. Les amateurs de snipers et plus précisément de l'Operator devraient donc prendre du plaisir sur Breeze.