VALORANT : Riot explique les changements controversés du map pool

La rotation des cartes à chaque Acte divise la communauté. Un développeur de Riot a pris la parole pour justifier cette stratégie et apaiser les critiques, après l'annonce de la nouvelle rotation qui a, une nouvelle fois, fait grincer des dents les joueurs.
Depuis que Riot Games a instauré un roulement du pool de cartes de VALORANT à chaque Acte, les joueurs font entendre leur frustration. Les changements sont jugés trop fréquents, et parfois incohérents. Face aux critiques qui se multiplient depuis l'annonce des ajustements de l'Acte Six, prévus pour le mois prochain, un développeur est revenu en détail sur la logique derrière ces décisions.
Un équilibre des ressentis voulu par Riot
Interrogé sur la fréquence des changements, TiffyMunchsnax, Live Balance and Agents Project Manager, a expliqué sur Twitter que l'objectif est de maintenir un « sentiment semi cohérent vis-à-vis du map pool ».
En d'autres termes, Riot cherche à éviter une situation où la majorité des joueurs déteste la majorité des cartes disponibles. Il ne s'agit pas de plaire à tout le monde, mais de conserver un équilibre global dans la perception du pool.
Préserver la diversité stratégique
Au-delà du ressenti, Tiffy souligne aussi l'importance de la diversité tactique. « Les sept cartes doivent encourager des styles de jeu variés ». Si une carte reste trop longtemps, les joueurs risquent de s'en lasser et changer la rotation tous les deux mois permet de stimuler l'adaptation et d'éviter une monotonie stratégique.
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Limiter l'impression de régression
Selon Tiffy, l'un des buts principaux est de réduire les « changements de pool qui donnent l'impression d'un downgrade ». Pourtant, les retours récents sur l'Acte Six vont dans le sens inverse, de nombreux joueurs estiment que le nouveau pool est moins intéressant que le précédent avec deux cartes appréciées qui s'en vont, remplacées par deux autres qui ne sont pas très aimées.
Ascent et Lotus sortent, Pearl et Split reviennent
Pour l'Acte Six de la Saison V25, Ascent et Lotus quittent la rotation compétitive, remplacées par Pearl et Split. Mais le problème est que Ascent et Lotus figurent parmi les cartes les plus appréciées de la communauté.
Dans le même temps, certains rappellent que Breeze et Fracture sont absentes depuis trop longtemps. Le fait de retirer de nouveau Ascent et Lotus, déjà sorties lors d'Actes récents, tout en maintenant des cartes moins populaires comme Abyss ou Corrode, accentue l'incompréhension.
Pour atténuer la dureté de certains roulements, Riot envisage à l'avenir de ne modifier qu'une carte par Acte au lieu de deux. Cela permettrait de réduire l'impression de changement brutal et de stabiliser davantage le pool.
Pour l'heure, Riot maintient son plan pour l'Acte Six, malgré les retours très critiques des joueurs attachés à Ascent et Lotus. Reste à voir si le studio choisira de réajuster sa stratégie lors des prochains Actes. Dans tous les cas, ces changements seront effectifs le 14 octobre prochain.
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